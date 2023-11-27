最香二鐵賽！2023 Liv LAVA QUEEN　「最強警花」謝伯韶蟬聯冠軍

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最後由謝伯韶以1:30:16蟬聯冠軍；第二、三名之間僅有7秒之差，分別由李妍萱的1:32:19、陳彥伶的1:32:26拿下。蟬聯冠軍的伯韶表示天氣舒服好跑，並笑說自己在路跑段遇到妍萱的追趕時備感壓力，堪稱一場精彩世代對決；首次參加LAVA QUEEN的妍萱表示好玩，強項是游泳的她在二鐵賽依舊表現不俗；而首次參加二鐵賽就獲得亮眼成績的彥伶，表示之後會再嘗試三鐵賽。
初鐵友善的LAVA QUEEN女子二鐵賽主打歡樂、溫馨的氛圍，今年延續「護花組」的賽制，讓男性夥伴能陪同女性參賽，無論是「護花」或「被花護」都讓陪伴的定義更加寬廣；今年也再次邀請自來自瓜地馬拉的混血帥哥 Javier Leon 為鐵人們掛上榮耀獎牌。會場更有許多特色活動如編髮、啤酒瑜珈、似顏繪，讓選手們直呼：下次還要再來玩！
身為 LAVA QUEEN 值得擁有美美的裝備，報名就能獲得 LAVA QUEEN專屬紀念T-shirt、美國時尚髮飾品牌L. ERICKSON贈送的彈力髮圈，以及LUMILUME貼身衣物抗菌手洗精隨身瓶；完賽獲得衝線獎牌、單車小帽，以及凱娜衛生棉條；此外，女子總排前三名的獎座別出心裁，由這次操刀主視覺的設計師鄭雅之現場繪畫作為獎勵，送出怪美風格的「似顏繪獎座」。
秉持著永續理念，台灣鐵人三項有限公司與綠色企業富邦金控合作，結合「Run For Green™」累積 40 公里就幫跑者種一棵植樹計畫，讓選手跑的每一步都為地球永續盡一份力。
一場賽事的舉行，背後來自很多人的幫助，本次冠名贊助的女性自行車第一品牌 Liv、台灣運動營養品領導品牌紅牛聰勁、CeramicSpeed、凱娜、美國時尚髮飾品牌 L.ERICKSON、撒隆巴斯、LUMILUME、耐雅格生技、植享生活丨可夫萊精品堅果等眾多合作夥伴幫忙，讓這「2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽」圓滿結束，相信每位女性都能在運動中成為自己心目中的QUEEN。
【2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽 總排前三名】
- 第一名 #152 謝伯韶 1:30:16
- 第二名 #176 李妍萱 1:32:19
- 第三名 #785 陳彥伶 1:32:26