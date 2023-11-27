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最香二鐵賽！2023 Liv LAVA QUEEN　「最強警花」謝伯韶蟬聯冠軍

▲2023 Liv LAVA QUEEN「台北女子二鐵賽」謝伯韶蟬聯冠軍！（圖／LAVA Sports提供）
▲2023 Liv LAVA QUEEN「台北女子二鐵賽」謝伯韶蟬聯冠軍！（圖／LAVA Sports提供）

記者吳政紘/綜合報導

LAVA Sports台灣鐵人三項公司攜手女性自行車第一品牌 Liv 於11月26日（日）台北至善國中舉行「2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽」，並於早上 6:15 在台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇與捷安特股份有限公司行銷經理李其穎的鳴槍下，正式開跑！

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路跑 3 公里、自行車 20 公里、路跑 5 公里，總里程 28 公里的二鐵賽制，非常適合新手參與；騎乘在知名練跑騎車路線「劍聖劍」的路線具有挑戰性，也吸引眾多好手參賽，包含去年冠軍「最強警花」謝伯韶、鐵人好手費聿凡、羽球聽障國手范榮玉，還有就讀陽明高中的LAVA Xtrail SPRINT 菁英選手李妍萱。

最後由謝伯韶以1:30:16蟬聯冠軍；第二、三名之間僅有7秒之差，分別由李妍萱的1:32:19、陳彥伶的1:32:26拿下。蟬聯冠軍的伯韶表示天氣舒服好跑，並笑說自己在路跑段遇到妍萱的追趕時備感壓力，堪稱一場精彩世代對決；首次參加LAVA QUEEN的妍萱表示好玩，強項是游泳的她在二鐵賽依舊表現不俗；而首次參加二鐵賽就獲得亮眼成績的彥伶，表示之後會再嘗試三鐵賽。

初鐵友善的LAVA QUEEN女子二鐵賽主打歡樂、溫馨的氛圍，今年延續「護花組」的賽制，讓男性夥伴能陪同女性參賽，無論是「護花」或「被花護」都讓陪伴的定義更加寬廣；今年也再次邀請自來自瓜地馬拉的混血帥哥 Javier Leon 為鐵人們掛上榮耀獎牌。會場更有許多特色活動如編髮、啤酒瑜珈、似顏繪，讓選手們直呼：下次還要再來玩！

身為 LAVA QUEEN 值得擁有美美的裝備，報名就能獲得 LAVA QUEEN專屬紀念T-shirt、美國時尚髮飾品牌L. ERICKSON贈送的彈力髮圈，以及LUMILUME貼身衣物抗菌手洗精隨身瓶；完賽獲得衝線獎牌、單車小帽，以及凱娜衛生棉條；此外，女子總排前三名的獎座別出心裁，由這次操刀主視覺的設計師鄭雅之現場繪畫作為獎勵，送出怪美風格的「似顏繪獎座」。

秉持著永續理念，台灣鐵人三項有限公司與綠色企業富邦金控合作，結合「Run For Green™」累積 40 公里就幫跑者種一棵植樹計畫，讓選手跑的每一步都為地球永續盡一份力。

一場賽事的舉行，背後來自很多人的幫助，本次冠名贊助的女性自行車第一品牌 Liv、台灣運動營養品領導品牌紅牛聰勁、CeramicSpeed、凱娜、美國時尚髮飾品牌 L.ERICKSON、撒隆巴斯、LUMILUME、耐雅格生技、植享生活丨可夫萊精品堅果等眾多合作夥伴幫忙，讓這「2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽」圓滿結束，相信每位女性都能在運動中成為自己心目中的QUEEN。 


【2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽 總排前三名】

  • 第一名 #152 謝伯韶 1:30:16
  • 第二名 #176 李妍萱 1:32:19
  • 第三名 #785 陳彥伶 1:32:26

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