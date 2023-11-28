特企／青年局辦理職涯導航　77老大教你如何在職場上脫穎而出

「醫學不一定是治療，醫學是一種生活方式。」畢業於長庚中醫系的77老大，原先是名中醫師，因為希望能幫助到更多的人，於106年決定脫下白袍轉型成為Youtuber，期待利用影片讓觀看的人都能得到有用的健康知識。早期他在直播平台將常見中醫問題做成影片上架，卻只有30幾個觀看次數，一度覺得氣餒，但他不服輸，堅定信念地持續輸出好懂又有用的養生知識，逐漸在網路上打開知名度，影片內容囊括了健康、美容、兩性感情等主題，頻道更在短短三年內就突破百萬訂閱，成為有影響力的KOL。
青年局局長張以理表示，協助青年進行職涯探索是青年局一直以來的重要政策，因此規劃了許多課程、講座、職場體驗，為青年學子帶來不同於學校教育的經驗，本次特別邀請超人氣Youtuber 77老大來到高雄，向青年學子們分享他職涯轉型的過程；77老大也希望透過個人經驗，傳達出只要持續投入自己熱愛的事物，將執著轉換為熱情，也能在屬於自己的職涯道路上發光發熱。
本活動將於12月10日舉辦，報名時間自即日起至12月4日止，誠摯邀請所有在地青年聆聽77老大的「職涯之道」，請加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號 (@youth.kcg)點選表單線上報名，名額有限，額滿即截止報名。
我是廣告 請繼續往下閱讀