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特企／青年局辦理職涯導航　77老大教你如何在職場上脫穎而出

▲77老大將於12月10日下午到高雄市立圖書館總館演講。（圖／品牌提供）
▲77老大將於12月10日下午到高雄市立圖書館總館演講。（圖／品牌提供）

本報訊

高雄市政府青年局辦理「大港青年職涯發展暨產業導航」計畫，協助高雄在地青年學子預作職涯規劃，為幫助更多青年在職涯發展上找到自己的路，並在職場上脫穎而出，12月10日將在高雄市立圖書總館，邀請百萬Youtuber「77老大」演說，鼓勵青年勇敢並踏實逐夢，名額有限，即日起報名至12月4日止，請把握時間踴躍報名。

「醫學不一定是治療，醫學是一種生活方式。」畢業於長庚中醫系的77老大，原先是名中醫師，因為希望能幫助到更多的人，於106年決定脫下白袍轉型成為Youtuber，期待利用影片讓觀看的人都能得到有用的健康知識。早期他在直播平台將常見中醫問題做成影片上架，卻只有30幾個觀看次數，一度覺得氣餒，但他不服輸，堅定信念地持續輸出好懂又有用的養生知識，逐漸在網路上打開知名度，影片內容囊括了健康、美容、兩性感情等主題，頻道更在短短三年內就突破百萬訂閱，成為有影響力的KOL。

青年局局長張以理表示，協助青年進行職涯探索是青年局一直以來的重要政策，因此規劃了許多課程、講座、職場體驗，為青年學子帶來不同於學校教育的經驗，本次特別邀請超人氣Youtuber 77老大來到高雄，向青年學子們分享他職涯轉型的過程；77老大也希望透過個人經驗，傳達出只要持續投入自己熱愛的事物，將執著轉換為熱情，也能在屬於自己的職涯道路上發光發熱。

本活動將於12月10日舉辦，報名時間自即日起至12月4日止，誠摯邀請所有在地青年聆聽77老大的「職涯之道」，請加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號 (@youth.kcg)點選表單線上報名，名額有限，額滿即截止報名。

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