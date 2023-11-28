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《跟我說愛我》鄭雨盛闊別小螢幕10年　挑戰經典日劇翻拍

▲鄭雨盛睽違10年回歸小螢幕，挑戰經典日劇《跟我說愛我》翻拍。（圖／Disney+）
▲鄭雨盛睽違10年回歸小螢幕，挑戰經典日劇《跟我說愛我》翻拍。（圖／Disney+）

記者羅凌筠／綜合報導

Disney+浪漫韓劇《跟我說愛我》，定檔於11月27日正式上線。該劇翻拍豐川悅司、常盤貴子1995年同名經典日劇，睽違10年回歸小螢幕的鄭雨盛，在劇中飾演聾啞藝術家男主角「車振宇」、申鉉彬飾演懷揣演員夢的女主角「鄭暮恩」，兩個來自完全不同世界的人，因為命運牽引而相遇，展開一段超越言語的浪漫愛情故事。

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▲鄭雨盛（左）、申鉉彬在《跟我說愛我》浪漫邂逅。（圖／Disney+）
▲鄭雨盛（左）、申鉉彬在《跟我說愛我》浪漫邂逅。（圖／Disney+）
劇情講述在演藝生涯路上跌跌撞撞、且來到片場第1天就被解雇的「鄭暮恩」，在人生失意之時，發現自己不斷與天賦異稟的聾啞藝術家「車振宇」偶遇。隨著兩人相處的時間越來越長，彼此間的羈絆也越來越深，他們也在每一次的浪漫邂逅中，逐漸了解到原來愛情除了言語，還有許多他們從未想過的表現方式，而且某些聲音，只有用心之人才能聽得見。

▲《跟我說愛我》鄭雨盛為聾啞藝術家角色學手語。（圖／Disney+）
▲《跟我說愛我》鄭雨盛為聾啞藝術家角色學手語。（圖／Disney+）
除了《金權性內幕》鄭雨盛、《財閥家的小兒子》申鉉彬演出，《Justice》金智賢飾演身為藝術總監的「宋瑞京」，而她同時也是車振宇的前女友；《盜賊之歌》李在均飾演作曲家「尹祖漢」，同時他也是鄭暮恩的青梅竹馬。本劇由《雲畫的月光》金敏貞擔任編劇、並由《那年我們的夏天》金允珍擔任導演。

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