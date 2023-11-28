《戲說台灣》一哥潘逸安「斷棍砸中鼻樑」 爆血差點失明
潘逸安21歲以婚紗模特兒入行，經王識賢提拔拍戲，從小配角演起，到《戲說台灣》磨練口條、演技，再到八點檔擔綱主角，演藝之路到今年滿20年。他曾因一句話NG十多次遭現場導播責罵，為了精進演技，和好友林佑星組「研討會」，看電影、戲劇討論劇中人表演方式。拍戲過程常激發他吃苦潛力，在7月酷暑套5層衣服扮關公，一拍2個月，也曾在武打戲被斷棍劃裂鼻樑，險傷及雙眼。
記者羅凌筠／綜合報導
潘逸安初登場就是八點檔《日正當中》和王識賢演對手戲，緊張加上沒經驗，頻凸槌引來現場導播破口大罵，他回憶：「導播是為我好，事後也來安慰我，告訴我一些行規。」王識賢也提醒他要善用眼神傳達情緒，他把握機會，沒班表就站一旁觀摩前輩演出，他笑說：「現在回想當時演得很爛，還好林佑星幫我很多。」
拍攝《戲說台灣》是潘逸安演藝的里程碑，頭一次當男主角，緊張到天天睡不著，每天凌晨3點半跟著劇組出發，北台灣跑透透拍外景戲，他回憶：「有時一天要轉3、4個場，時間緊張，吃飯和上廁所只能二選一。」
有次他飾演關公，先到恩主公廟請示茹素，不料繁重衣飾和髮妝，讓他常瀕臨體力透支，不得已只好到廟中向關公報備吃肉；有次武打戲，棍子斷掉砸到他兩眼之間，當場血流不止，送醫縫針後，眼窩全烏青一片，隔天仍敬業繼續拍攝，潘逸安表示：「拍《戲說》苦歸苦，但全台語演出讓我學到很多精準的台語唸法，這些都是很珍貴的養分。」
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