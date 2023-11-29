獲利創新高！兆豐金談股利政策4大考量　並致力維持穩定配發

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對於獲利持續創新高，兆豐金表示，主要來自於集團各子公司持續聚焦核心業務且轉型發揮成效，例如銀行子公司受惠於利差擴大及擴增債票券部位，淨利息收益成長3.9%，主要動能來自於大企金、鏈結全球供應鏈融資及多項跨境附帶業務；財富管理業務收益強勁，連同授信，全行手續費收益成長7.6%。同時，貨幣交換利益及財務操作利益持續上揚，淨交易收益增加2.8倍，帶動銀行子公司今年前3季稅後淨利達255.4億元，相較去年同期大幅成長55%。
同時，票券子公司在利率高檔區採取3大營運策略奏效，包含伺機逐步建置債券交易部位；開發受高利息收入吸引優質客源，增進營運韌性；調整自保客戶結構，帶動前3季稅後淨利達15.2億元，獲利能力依然維持歷年水準。證券子公司受惠於經紀手續費收益及財務操作收益大幅增加，帶動今年前3季稅後淨利達16.3億元，相較去年同期成長率達199%。
至於產險子公司今年前3季核心險種業務成長力道強勁，商業火險較去年同期成長42.3%、中小型工程險較去年同期成長33.7%、旅平險較去年同期成長806.1%，促使整體保費收入較去年同期成長6.1%，扣除防疫險相關影響數之稅後淨利4.4億元，核心獲利穩健發展。
對於今年第4季及明年經營策略與展望，兆豐金總經理蕭玉美表示，兆豐仍以風險控管為優先，並持續調結構、拉利差、增手收、推動共銷及加速數位化，更致力於推動「金控轄下銀行及證券獲利雙引擎」及「銀行企金及消金獲利雙翅膀」，以提升集團業務獲利重心和整體獲利動能。
在銀行子公司部分，她強調，未來將強化資金運用及外幣放款動能以提升利息淨收益動能，企金方面將鞏固聯貸業務優勢以增裕手收，掌握全球供應鏈融資及新南向業務商機，個金方面將持續擴增消金放款規模，優化前端進件系統及加強數位行銷。財富管理方面將向國外私銀看齊，深耕專業投資人及高資產客群。
在票券子公司未來將著重於「增強票券業務動能」、「調整債券操作策略」、「拓展低利資金來源」及「強化外幣調度能力」。證券子公司的經紀業務未來將「提供差異化服務、多元手收來源」；承銷業務將「聚焦國內核心產業，提供完整投行服務」；自營業務將「透過產學合作延攬人才，發展多元化交易策略」。產險子公司在業務策略方面未來將持續拓展核心利潤商品，優化網路投保及B2B平台交易，並強化商品風險控管。