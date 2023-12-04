HAPPYGO點數年末到期！快來全家半價兌購物金　還能再抽小香包

11/15起，一直到12/12，全家便利商店多種兌點享半價活動開跑，原本40點HAPPYGO才能換到的10元購物金，現在只要20點即可兌換喔，限量只有5萬組。第二波則接著從12/13一路到年底12/31，原本要120點兌換的30元購物金，折半為60點即可兌換，限量為4萬組，兌完就沒有了！另外，半價活動再加一波，自11/29起到年底，1點HAPPYGO還可兌換指定火鍋商品5折優惠券，層層兌點優惠，可千萬不要錯過了。
不只這樣，年末大回饋，這回全家便利商店還大手筆加碼，到12/31前只要單筆兌滿100點(含)以上，包含全家店舖折抵、FamiPort機台兌換、HAPPYGO APP等渠道兌換點數，就可以抽經典「小香包」，從市價超過3萬元的菱格紋設計小牛皮卡夾，到菱格牛皮金釦拉鍊零錢包，甚至還能抽近20萬淡金釦荔枝皮革經典包，直接歲末年終大回饋！
另外，別忘了全家還有第三重活動，一直到年底，每週五全家會員日只要單筆兌點滿100點(含)以上，就能加抽15點，每月抽出3333名，詳細情形可上全家官網查詢，民眾辛苦一年累積的消費點數，可別忘在年終之際，好好發揮最大效益，替自己省省荷包之餘，還能帶走經典小香包！
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