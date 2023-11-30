臺中高分檢檢察長嘉勉中檢查賄辛勞

臺灣高檢等檢察署臺中檢察分署林錦村檢察長為嘉勉檢察官就第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉查察之辛勞，特於11月28日親臨本署，致贈寓意「平平安安」之蘋果予本署檢察官，並期許本署統籌警察、調查、廉政及移民等機關之力量，針對境外勢力介入選舉、賭盤效應及假訊息干擾等不法行為強力查緝，以確保本次選舉公平、公正，守護國家民主法治之成果。
記者鄧力軍/台中報導
另依據行政院核定之「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」及法務部、臺灣高等檢察署之指示，為因應不斷演變的詐欺犯罪威脅，於今年10月2日成功完成檢察官助理的招募程序，正式加入本署檢察團隊。而本署為進一步強化偵查量能，特別優化檢察官助理辦公之環境，於昨(29)日正式啟用檢察官助理新辦公室。
臺中地檢署張介欽檢察長率領署辦案團隊，針對第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉，已於今(112)年初提早佈署並啟動各項查賄、反賄準備作業，並深入民眾食、衣、住、行、育、樂各層面，以「無所不在」之方式，凝聚社會及民眾反賄選之共識；同時在打擊詐欺方面，亦期許檢察官助理們能於現代化且功能齊備之辦公環境中發揮所長，融合各自的專業背景，提供更全面、更具效益的偵查輔助功能，未來定可強化中檢打詐團隊量能，共同打擊新型態詐欺犯罪的行動，以維護司法公正，並保護全民權益。