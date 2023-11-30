玩出好兆頭！雄獅推「春節旅遊攻略」　3生肖旅遊運最旺

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短線方面可前往日本滑雪，獨家安排小班教學制度，無論初學或中高級滑雪者，皆會安排中文指導員教學。推薦東北的「雫石雪場」，被譽為東北的粉雪天堂，一出飯店即是雪場，Ski in／out超方便，還能享受露天溫泉消除疲勞；或是到北海道規模最大的「留壽都雪場」，可邊滑雪邊眺望羊蹄山及洞爺湖美景。
雄獅旅遊指出，生肖蛇、牛、羊建議留在台灣或亞洲過年，採保守計畫又能來趟說走就走的小旅行，推薦搭乘藍皮解憂號環島前往台南安平燈會；或搭乘選在除夕夜出發的鳴日廚房列車，品嘗與晶華酒店合作的「移動列車圍爐宴」，初一有財神爺跳加官上車發紅包討吉利；另外也能選擇漫步3公里櫻花步道，到武陵農場賞櫻走春。
出國首推搭乘雄獅獨家山形包機，到日本泡百選溫泉、吃年夜飯，入住豪華星野集團飯店；還有CP值超高的韓國首爾入住新開幕索菲特渡假酒店，體驗滑雪以及韓式宮廷料理，韓國四人揪團還加碼送20吋登機箱。想去東南亞避寒，獨家入住馬來西亞大紅花VILLA最高等級「花蕊房」，再體驗馬來西亞過年傳統撈魚生。
若想利用年節假期前往歐洲、亞非等長程線國家，雄獅旅遊推薦，生肖虎、猴、豬可以來場深度旅行，品味歷史藝術及建築之美。荷德比法四國走訪凡爾賽宮、布魯日古城及三國遊船浪漫體驗；若是喜歡大自然，搭乘瑞士「三大觀光列車頭等艙」，一次收齊少女峰、馬特宏峰、白朗峰雪地美景。春節想來場異國奢華體驗，到杜拜入住擁有多項「世界之最」的全新皇家亞特蘭提斯酒店，加贈七星級帆船飯店米其林星級天空餐廳饗宴。或前往摩洛哥漫步絕美藍城蕭安、於撒哈拉沙漠騎駱駝，還特別安排2晚沙漠土堡旅館。
另生肖龍、狗、兔建議規劃充滿渡假感的放鬆紓壓遊程，「南加州環球影城」安排好萊塢環球影城體驗2023全新開幕「超級任天堂世界」，進入超級瑪利歐的歡樂世界；還可徜徉紐西蘭南島自然世界，全新體驗搭小飛機飛越五大冰川和壯麗的米佛峽灣，到凱庫拉賞鯨聖地，搭船觀賞重達50噸的抹香鯨。喜歡海島度假者，雄獅獨家2月9日出發，「新加坡航空 X Club Med馬爾地夫卡尼島7日」第2人折5萬，再送環亞貴賓室。