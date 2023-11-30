聖誕2023／聽膩輕音樂！百貨首創「改播浪漫中文曲」 AR互動助攻
浪漫聖誕節即將到來！各大賣場、百貨開始輪播聖誕輕音樂，微風百貨今（2023）年邀請創作歌手安吉擔任首屆聖誕音樂大使，首創在百貨商場播中文歌聖誕歌曲，每個整點播放一次，希望打造出全新風格搶攻年末商機，業者預估聖誕節加跨年，可以增加逾2成業績，12月31日微風南山、信義店餐廳訂位也已達到8成滿。
記者鍾怡婷/綜合報導
微風百貨2023年邀請創作歌手安吉，成為首屆聖誕節音樂大使，並且微風各館別將在12月1日起至2024年1月2日，每日的每一個整點都會播放安吉新推出的聖誕單曲「現在互相親吻吧 Can we Kiss？」，有別於每年聖誕節耳熟能詳的輕音樂，微風在百貨首創在聖誕節檔期播放中文浪漫歌曲。
微風百貨表示，2021年9月館內就曾在開店、閉店兩時段，改播DJ男神孫麥傑為微風編寫的專屬音樂，去年開始，開店和閉店的音樂也皆由孫麥傑為微風名館編寫專屬音樂。嘗試更換不同風格音樂後，也得到顧客好評回饋，因此今年首度在聖誕檔期播放中文浪漫曲目，希望讓消費者體驗不一樣的購物心情。
此外，微風廣場更在12月6日至12月25日推出「AR互動拍照活動」助攻聖誕檔期，只要於館內特定地點掃描QR CODE進入網頁，手機就會將會跳出微風限定聖誕裝飾，以及可愛的微風KAZEMON，再搭配ANGIE 安吉聖誕單曲作為特效的主題曲，帶顧客享受華麗聖誕的美好時光。
除了聖誕節檔期外，微風百貨也提到，目前鄰近101跨年煙火的微風南山、信義店餐廳，12月31日的訂位已經達到8成滿，坐著就能觀賞煙火的景觀座位更是一位難求，再加上今年疫後外國旅客回歸，人潮可望勝過以往成績，預估業績會有2成以上成長。
而台北101也已經於昨（29）日正式點亮耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台都已經換上專屬的花園設計，在耶誕節期間更將獻上「耶誕限定高空光雕」，董事長張學舜表示，今年是疫後第一年，國際旅客回歸，預估聖誕節璀燦燈飾展出至3月3日，共可吸引500萬名旅客。