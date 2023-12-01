▲ 【試駕】不單只是車名跨界，Gogoro CrossOver S真的有跨出新花樣

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近年汽車興起休旅與跨界風潮，任何車型只要配上跨界元素與設定似乎就能讓消費者買單，如今Gogoro也搭上這股跨界風潮推出CrossOver S，相較於先前Gogoro推出車型大多只是改名、新增車色等老酒新瓶等方式，而此次推出的CrossOver S也讓人好奇是只有車名新還是內外都有跨出新玩意？
此次CrossOver S不是基於現行車款新增車名而已，首先於外觀部分便採用撞色處理及客製化服務，藉以象徵不同的生活型態。另外車身更是採全地形車架全新開發的車型，除了車名有跨界意思外，CrossOver S於車身也呼應車名採跨界設計，首先可以看到戰術型凸出LED頭燈就在吸引眼球也同時營造出強烈的跨界氣息，不僅如此搭配越野前貨架、側面板造型架等裝備更是進一步突顯戶外風格與機能擴充性，同時其車架更能負重達200公斤，再來，CrossOver S 1,949mm車長也是目前Gogoro旗下尺碼最大的車型。
CrossOver S不僅擁有更長的尺碼，所配置的分離式坐墊更讓CrossOver S成為Gogoro車系中最適合雙載與乘坐最舒適的車型，不僅如此後座椅墊更能立起或拆卸以方便後方放置行李等物品，而立起狀態更能稍微充當騎士的靠背減少腰部疲勞，唯一美中不就是筆者的臀型與坐墊不太適合。
無論是Gogoro 1或是Gogoro 2甚至Vivia在動態皆有著相當出色的表現，此次的CrossOver S亦是如此，除14.2公分的離地高度能應付穿梭各種路況，搭載的G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達能提供7.6kW最大動力及配置Flo Drive皮帶傳動系統。
由於CrossOver S定位為跨界車型，因此在一般道路騎乘行經不平路面懸吊都有發揮良好作動，大幅降低震動提升整體乘坐品質。不過當在山路轉向時也保有Gogoro一貫的動態風格，騎士身軀只需稍微帶動車輛就會快速產生傾角，而紮實的車架結構在連續轉向也帶來穩定的回饋。
Gogoro每每推出新作都能吸引眾人的關注，此次全新車型CrossOver S也不例外，最大特色亮點莫過於外觀造型，這部分喜好就見仁見智，但不可否認其前貨架、側造型架帶來豐富的載物機能，而分離式坐墊與尺碼更造就Gogoro車系最長與雙載最舒適的規劃，這次CrossOver S真的有跨出新滋味。