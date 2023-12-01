亞冠賽／古林睿煬抗日繳代表作！日媒坦言未來將成武士隊最大威脅
雖亞冠賽已在19日在東京巨蛋劃下句點，由地主國日本武士隊完成二連霸，日媒《每日新聞》也撰文點名，未來有望在2026年經典賽、2028年洛杉磯奧運中，威脅日本武士隊的各國年輕好手，其中中華隊王牌古林睿煬也被點名。
記者張志宇/綜合報導
《每日新聞》透露，這次比賽中在投手方面，最讓人驚訝的就是台灣投手古林睿煬，並點出古林睿煬擁有動輒150公里的火球，且在面對日本隊時，在開賽連續解決16名打者，讓武士隊四棒牧秀悟直言，「古林的揮臂動作相當簡潔，球速也很快，讓我難以即時做出調整。」
除了牧秀悟對古林睿煬印象深刻，日本隊主帥井端弘和也坦言，「古林是一位非常出色的投手，即時在日本，能將球勇於頭進好球帶對決的投手也不多，我覺得古林是一位有能力挑戰世界的投手。」
古林睿煬在2019年透過選秀加盟統一7-ELEVEn獅，在5年職棒生涯中，共出賽49場全部皆為先發登板，繳出22勝13敗、防禦率2.88的戰績，本季則是13場出賽均為先發登板，交出5勝2敗、防禦率1.80的優異成績，目前古林睿煬年資已有5年，根據中華職棒規定年資滿3年即可申請成為自由球員到國外發展。