乖乖首度學校聯名！乖乖X建中聯名校慶款　校友家長搶爆

外包裝可愛爆表，乖乖公仔一起來到校園當建中學生
這次「乖乖X建中聯名校慶款」外包裝場景換到建中校園，以藍天白雲加上建中的紅樓校門作為背景，乖乖公仔和建中學生一起都穿上建中卡其色制服，背上綠色「建國中學」字樣書包，背後還印有建中校歌詞曲，對應原本乖乖背面的乖乖歌曲，可愛度滿分，不只家長、學生、校友，吸引到一般民眾也都想要擁有一包當作可愛收藏。
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為了慶祝建中125週年校慶，這次盛大聯名合作的「乖乖X建中聯名校慶款」以「我的乖乖，無可取代」作為Slogan。無可取代的是外面買不到，獨一無二還限量販售，從19日開始的預購熱潮不減，吸引了大批的校友與家長購買，現在預購活動已截止，想買的人請於12月2日當天前往建中家長會園遊攤位上購買，限量540組，網友紛紛表示實在太少了，要敲碗加量。
因為乖乖無可取代的守護力量，讓全台灣機械設備都「乖乖」的威力驚人，國中家長們得知「乖乖X建中聯名校慶款」的誕生，立刻手刀前往預購，乖乖的力量加上第一志願的好寓意，都讓家長們心跳加速，一定要買上一包讓寶貝兒子吃。「乖乖X建中聯名校慶款」聯名款口味，一樣好吃又涮嘴，還附帶保庇價值，快來搶一包吧！