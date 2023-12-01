特企／YT百萬訂閱鋼琴家marasy來台！12／2正式售票

YT近200萬訂閱追蹤的超神人鋼琴家
自幼學習古典鋼琴的marasy（まらしぃ），自9歲起就開始表演活動，中學時段因為與指導老師有衝突而有一段時間不再彈琴，直到上了大學接觸《東方Project》的音樂後才再次彈琴，並開始在日本 Niconico動畫和 Youtube 上發表演奏影片與開台直播遊戲至今，並廣受樂迷的喜愛，其代表作品便是日本當紅虛擬歌手初音未來的Vocaloid曲目「千本櫻」。
於網路上擁有高人氣的marasy，經常會於個人頻道上推出許多動畫、遊戲主題曲的鋼琴改編曲，而將於2024年所進行的Marasy piano live tour『生音』in Taipei，將不受曲目限制，包括原創曲、Vocaloid、動畫歌曲，東方Project經典樂曲在內，marasy將自由地選擇表演曲目，打造出只有當下能夠體會到的音樂饗宴，打造一場只需要打開耳朵，用心聆聽便能「聲」歷其境的音樂會。
「生音」音樂演奏會 12月2日KKTIX正式售票
出生於愛知縣名古屋的marasy，自2013年1月起，便開始舉辦鋼琴獨奏巡迴音樂會，並發行多張音樂專輯，還曾於2017年首度來台舉辦音樂演奏會。而熱愛遊戲的他，亦先後跟「蒼藍境界」、「音擊」、「躍動琴鍵（NOSTALGIA）」、「世界計畫繽紛舞台」等音樂遊戲進行演奏合作。marasy所分享的創作影片中，除獨奏的嫻熟程度總是令人之餘，最大特色便是在演奏時會於一旁擺放或配帶粉色的長手猴子玩偶，令人倍感親切。
marasy藝名的由來，起源於對精靈寶可夢中，第二代的御三家之一 – 火屬的マグマラシ（火炎鼠）。因為對這隻類似火球鼠，但頭上多了一撮類似頭髮火焰的生物相當喜愛，所以取「マラシ」的發音作為藝名，也成為藝名「marasy」的由來。本次「生音」音樂演奏會，演出曲目將由marasy精心挑選，保證帶給樂迷全新感受，喜愛marasy的樂迷朋友們，敬請把握機會，於12月2日至KKTIX網站購票支持，一睹神人風采。
活動資訊 / 公演情報
演出地點：福華國際文教會館 Howard Civil Service International House
演出時間：2024/2/24(六) OPEN17:00 / START18:00 (GMT +8)
發售時間：2023/12/2(六) 12:00
票價：NT$2,600 / NT$2,200 / NT$1,800 (對號入座)
購票方式：僅限KKTIX網站 (全場採實名制)，售票連結
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