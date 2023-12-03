實境節目辛酸誰人知！《老少女奇遇記》出國行幕後血淚真相大公開

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而《老少女奇遇記》第二季相較於一般實境秀節目，節目特色上強調人文關懷，透過深入的故事探訪，突顯人與人之間的情感。且與一般實境秀不同，「節目著眼於挖掘台灣人在異國異鄉的辛苦工作，呈現他們在艱困生活中的堅韌與感人故事」。更注重深刻的人情味，使觀眾能夠更了解參與者的生活背景與情感體驗。
儘管製作外景實境秀是一項辛苦的工作，但崔長華認為，它同樣充滿成就感，「它挑戰了製作人和團隊的創造力和解決問題的能力，加上近40人的團隊合作默契，這樣的臨場應變使工作變得更加有趣，因為每一次的拍攝都是一個新的冒險」。
《老少女奇遇記》一趟日本外景共8天時間，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在熊本探訪住在當地的台灣人，體驗他們的生活做文化交流，上山下海通通來。20日採訪團抵達熊本這天，一行人剛勞動採完橘子，正準備前往海水浴場。當下「獨木舟」3個字成了行前禁忌詞，才發現原來3主持對於行程事前真的完全不知情，製作單位保密到家。
直到抵達現場，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文才得知要在10幾度低溫，吹著海風，划獨木舟，3人當場傻眼。怕水的嚴藝文當然百般不願意，高喊著「我有說要滑嗎？我有說願意嗎？」不小心還真性情飆了幾句髒話，反應過於真實。本來她在教練以「沒有人落海過」說服下，好不容易願意挑戰，未料，竟上演鍾欣凌落海事件，嚴藝文當場嚇到要閃尿。
鍾欣凌更是可憐，一落海，還反應式先想著要顧好身上的麥克風，深怕用壞器材，到時賠錢又耽誤時間可就糟了。當時熊本氣溫傍晚漸漸下降到僅10度，鍾欣凌落海後連內褲都濕透，她未先去換衣服，直接再次上船，繼續在寒風中完成拍攝工作，鍾欣凌反過頭來要大家別擔心，「我很會流汗，本來褲子就很常濕」。對比那一排僅在岸邊觀賞「真人秀」的媒體，包緊緊的，都受不了被風吹得皮皮挫，喊著頭痛了。
當天拍攝告一段落後，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文簡單進行訪問後，又繼續下個錄製行程，直到深夜才收工，然後隔天一早約7、8又得繼續上工，疲憊程度可想而知。連身為製作人的楊貴媚都不禁埋怨，每次收工商店都打烊，買個牙膏都沒辦法！
而且就算當天拍攝的行程結束，也不表示3主持人就能休息，除了要開會，還有像是為了要用日文和菊池市市長和將近30位市府官員、市民介紹台灣的文化和習俗，前一晚還得苦練日文，總之就是一再壓縮睡眠時間。嚴藝文哀號，有次都收工了，還被經紀人挖起來要試裝，她不禁動肝火，大喊：「我睡覺都沒時間，我還試什麼裝啊！把合約拿出來，我1天只工作12小時！」
除外，大家也別小看熊本的地大物博，每個拍攝點間拉車時間1個半小時是基本，一整天下來，3、4小時車程跑不掉，光坐車就快沒了半條命，腰痠背痛的，相當折騰人。
楊貴媚也透露，因拍攝造訪的人家常在於山上，都是蜿蜒小路，除了暈車問題外，還因爲路太小無法包大車上去，整個拍攝團隊約40人及拍攝用的大量器材，得分成4、5台保母車。在日本嚴謹遵守當地法令，司機除了每天最多工作13小時外，還得連續休息8小時才能上工。團隊為了把握時間拍攝，只好再多花錢請司機輪班。交通加上食宿等因素，這一季製作費也是上季的一倍以上，絕對超過2400萬台幣。
然而儘管拍攝再苦再累，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3主持從不擺臉色，始終敬業完成工作，珍惜著與當地人的一期一會相遇，將感動帶給觀眾。只是，最後8天下來，辛苦超過80小時，也只大約播出僅3集，所以說實境節目是靠熱情與汗水交織的產物一點也不為過。
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