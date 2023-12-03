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實境節目辛酸誰人知！《老少女奇遇記》出國行幕後血淚真相大公開

▲實境節目《老少女奇遇記》前往日本熊本錄製節目，幕後辛酸血淚大公開！（圖／記者黃盈容攝）
▲實境節目《老少女奇遇記》前往日本熊本錄製節目，幕後辛酸血淚大公開！（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／熊本報導

實境節目這2、3年在台灣刮起旋風，無腳本演出、真實反應，相當搏觀眾眼球。但你可知道節目播出1小時，背後是多少心力、汗水堆積而成？尤其出國拍攝，更是辛苦程度與金錢都加倍。楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本3個地區、4個縣市進行拍攝，《NOWnews今日新聞》記者受邀跟著《老少女奇遇記》熊本拍攝行，僅僅4天的採訪，就能深刻感受，鏡頭下的血汗淚水，在日本拍攝外景，體力、精神、語言隔閡都是大考驗。也發現3主持人真的都是沒在「演」，鏡頭前與私下真的零差別。

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▲鍾欣凌（右起）、楊貴媚、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第2季前往日本出外景，總製作費是上一季2倍，估計超過2400萬，辛苦程度也是上一季的兩倍。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲鍾欣凌（右起）、楊貴媚、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第2季前往日本出外景，總製作費是上一季2倍，估計超過2400萬，辛苦程度也是上一季的兩倍。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
《老少女奇遇記》的製作人崔長華，揭露實境外景不為人知的內幕，她表示：「一般外景節目可能更著重於拍攝自然風景或特定主題，較少與拍攝者的情感互動。實境秀必須事先策劃場景和大概方向，經由主持人的穿針引線勾出參與者真實的反應」，就是這樣沒有劇本，更讓人覺得處處都是新奇的走向。

而《老少女奇遇記》第二季相較於一般實境秀節目，節目特色上強調人文關懷，透過深入的故事探訪，突顯人與人之間的情感。且與一般實境秀不同，「節目著眼於挖掘台灣人在異國異鄉的辛苦工作，呈現他們在艱困生活中的堅韌與感人故事」。更注重深刻的人情味，使觀眾能夠更了解參與者的生活背景與情感體驗。

儘管製作外景實境秀是一項辛苦的工作，但崔長華認為，它同樣充滿成就感，「它挑戰了製作人和團隊的創造力和解決問題的能力，加上近40人的團隊合作默契，這樣的臨場應變使工作變得更加有趣，因為每一次的拍攝都是一個新的冒險」。

▲鍾欣凌熊本外景，一個重心不穩，瞬間翻船落海。（圖／記者黃盈容攝）
▲鍾欣凌熊本外景，一個重心不穩，瞬間翻船落海，成為史上第1人在那邊划船落海的，也是眾人意想不到的意外。（圖／記者黃盈容攝）
《老少女奇遇記》一趟日本外景共8天時間，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在熊本探訪住在當地的台灣人，體驗他們的生活做文化交流，上山下海通通來。20日採訪團抵達熊本這天，一行人剛勞動採完橘子，正準備前往海水浴場。當下「獨木舟」3個字成了行前禁忌詞，才發現原來3主持對於行程事前真的完全不知情，製作單位保密到家。

直到抵達現場，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文才得知要在10幾度低溫，吹著海風，划獨木舟，3人當場傻眼。怕水的嚴藝文當然百般不願意，高喊著「我有說要滑嗎？我有說願意嗎？」不小心還真性情飆了幾句髒話，反應過於真實。本來她在教練以「沒有人落海過」說服下，好不容易願意挑戰，未料，竟上演鍾欣凌落海事件，嚴藝文當場嚇到要閃尿。

鍾欣凌更是可憐，一落海，還反應式先想著要顧好身上的麥克風，深怕用壞器材，到時賠錢又耽誤時間可就糟了。當時熊本氣溫傍晚漸漸下降到僅10度，鍾欣凌落海後連內褲都濕透，她未先去換衣服，直接再次上船，繼續在寒風中完成拍攝工作，鍾欣凌反過頭來要大家別擔心，「我很會流汗，本來褲子就很常濕」。對比那一排僅在岸邊觀賞「真人秀」的媒體，包緊緊的，都受不了被風吹得皮皮挫，喊著頭痛了。

▲鍾欣凌（中）落海後，最在意的是身上的麥克風會用濕，趕緊上岸請工作人員確認。
▲鍾欣凌（中）落海後，最在意的是身上的麥克風會用濕，趕緊上岸請工作人員確認。（圖／記者黃盈容攝）
當天拍攝告一段落後，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文簡單進行訪問後，又繼續下個錄製行程，直到深夜才收工，然後隔天一早約7、8又得繼續上工，疲憊程度可想而知。連身為製作人的楊貴媚都不禁埋怨，每次收工商店都打烊，買個牙膏都沒辦法！

而且就算當天拍攝的行程結束，也不表示3主持人就能休息，除了要開會，還有像是為了要用日文和菊池市市長和將近30位市府官員、市民介紹台灣的文化和習俗，前一晚還得苦練日文，總之就是一再壓縮睡眠時間。嚴藝文哀號，有次都收工了，還被經紀人挖起來要試裝，她不禁動肝火，大喊：「我睡覺都沒時間，我還試什麼裝啊！把合約拿出來，我1天只工作12小時！」

▲鍾欣凌（右圖左）故意講鬼故事嚇嚴藝文（右圖右），3主持私下感情相當好。嚴藝文被2位姊姊拱上台表演燈籠舞，硬著頭皮上了。
▲鍾欣凌（右圖左）故意講鬼故事嚇嚴藝文（右圖右），3主持私下感情相當好。嚴藝文被2位姊姊拱上台表演燈籠舞，硬著頭皮上了。（圖／記者黃盈容攝）
除外，大家也別小看熊本的地大物博，每個拍攝點間拉車時間1個半小時是基本，一整天下來，3、4小時車程跑不掉，光坐車就快沒了半條命，腰痠背痛的，相當折騰人。

楊貴媚也透露，因拍攝造訪的人家常在於山上，都是蜿蜒小路，除了暈車問題外，還因爲路太小無法包大車上去，整個拍攝團隊約40人及拍攝用的大量器材，得分成4、5台保母車。在日本嚴謹遵守當地法令，司機除了每天最多工作13小時外，還得連續休息8小時才能上工。團隊為了把握時間拍攝，只好再多花錢請司機輪班。交通加上食宿等因素，這一季製作費也是上季的一倍以上，絕對超過2400萬台幣。

▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文3位老少女，私下和螢光幕前零差別。
▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文3位老少女，私下和螢光幕前零差別。（圖／記者黃盈容攝）
然而儘管拍攝再苦再累，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3主持從不擺臉色，始終敬業完成工作，珍惜著與當地人的一期一會相遇，將感動帶給觀眾。只是，最後8天下來，辛苦超過80小時，也只大約播出僅3集，所以說實境節目是靠熱情與汗水交織的產物一點也不為過。

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