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莊群施腦出血猝逝今火化！媽痛哭2天　好友不捨：會記住妳的笑容

▲莊群施因腦出血猝逝，今天進行火化，好友莊文傑發文表示會永遠記得她的笑容。（圖／莊群施臉書）
▲莊群施因腦出血猝逝，今天進行火化，好友莊文傑發文表示會永遠記得她的笑容。（圖／莊群施臉書）

記者江芷稜／綜合報導

年僅37歲的馬來西亞女星莊群施（Queenzy），11月28日拍戲時身體不適，突然劇烈頭痛、唇色發紫暈倒，緊急送醫搶救40分鐘後仍猝逝，死因證實爲「突發性腦溢血」，遺體隨即送回老家。今（2）日早上舉辦告別式，並進行火化，媽媽白髮人送黑髮人，連續哭了2天，主播好友莊文傑發文與好友道別，感性說道「我會永遠記住妳的笑容、妳的自在，還有妳如對比色一樣的鮮豔人生。永別，莊群施」。

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▲莊群施靈堂遺照是她為2024年賀歲新歌所拍的照片。（圖／王雪晶臉書）
▲莊群施靈堂遺照是她為2024年賀歲新歌所拍的照片。（圖／王雪晶臉書）
莊文傑主持美食節目《腳踏食地》，曾邀請莊群施擔任嘉賓一起品嘗美食，兩人合作愉快，他曬出合影表示，「坐在你靈前大家都聊起，人間這一回你沒有留白了，過去30年是多彩的。感謝老天幫我們安排了一個遲到的緣分，讓我從聽你唱歌長大，到今年可以跟你一起合唱賀歲歌、去玻璃市拍《腳踏食地》，深度地認識孕育你的土地，也跟家人親戚有更深厚的連結。幸好，我來得及用鏡頭紀錄下你最高光、最美的瞬間，值得一輩子回味這趟屬於你的腳踏食地」。

▲莊文傑曬出與好友莊群施一起主持《腳踏食地》的工作照。（圖／翻攝自莊文傑臉書）
▲莊文傑（左）曬出與好友莊群施一起主持《腳踏食地》的工作照。（圖／翻攝自莊文傑臉書）
▲莊文傑（左）感傷好友莊群施驟逝，表示會永遠記住她的笑容。（圖／翻攝自莊文傑臉書）
▲莊文傑（左）感傷好友莊群施驟逝，表示會永遠記住她的笑容。（圖／翻攝自莊文傑臉書）
莊群施驟然離世，父母難以接受噩耗，媽媽在靈堂痛哭，演藝圈好友們紛紛前往悼念，莊文傑感慨，「叔叔說，你媽咪哭了2天，今晚開始會笑了，應該是看我長得很好笑吧，我有跟她約好要去皇冠吃，她會為你加料的特大包炒米粉」，並寫道「我也有幫你交代爸爸，可以曬曬早晨的太陽強健筋骨」，對好友的驟逝相當心疼。

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