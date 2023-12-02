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宏佳騰 25 週年年終優惠大放送 Ai-4 Ever 暖陽紅限時回歸迎聖誕

▲宏佳騰 25 週年年終優惠大放送 Ai-4 Ever 暖陽紅限時回歸迎聖誕
▲宏佳騰 25 週年年終優惠大放送 Ai-4 Ever 暖陽紅限時回歸迎聖誕

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宏佳騰年終強檔優惠來襲，為慶祝25週年並迎接12月節慶季，宏佳騰推出多重優惠、精彩活動，包含油電全車系史無前例超大特惠、宏佳騰智慧電車試乘有禮、Ai-4 Ever暖陽紅車殼限時回歸、南台車展專屬優惠、JKS SHOP跨界聯名、老車主感恩回饋方案最後倒數。其中，宏佳騰智慧電車不只有全車系購車優惠，更提供來店的消費者限量試乘禮，由台灣知名南部在地Youtuber大蛇丸與宏佳騰聯手推出，凡於活動期間 （12月5日起-送完為止）至全台宏佳騰智慧電車門市試乘任一車款，即贈「限量蛇玩鑰匙開瓶器」，限量1000個，快到門市試乘、選購全新電車，蛇麼優惠都不容錯過。 此外，Ai-4 Ever暖陽紅車色回歸迎聖誕，即日起至12月31日，Ai-4 Ever車主購買並更換暖陽紅車殼即享優惠價$2,079元（含安裝工資，原價$4,093元），全台限量100組，用5.1折聖誕優惠將Ai車煥然一新。

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宏佳騰25週年年終優惠針對MY 150車系祭出全新購車方案，即日起至12月31日，入手MY 150全車系即享優惠三選一，不論是現金購車折$4,000元，還是信用卡/無卡分期24期0利率，消費者皆可自由選擇心儀方案。同時，為深入與車友交流，宏佳騰將參與12月16日在灣裡萬年殿（台南市南區灣裡路64號）舉辦的「2023 台南鬍子老爹紳士盃紳士路騎」，作為此活動唯一展出的二輪品牌，宏佳騰提供各種精緻贈禮吸引車友到攤位互動，現場也將展示品牌風格輕檔車MY 150 Retro ABS及三輪多元載物車Gather125，歡迎喜愛展現自我風格的車友蒞臨賞車交流。

一年一度的車壇盛事「南台汽機車大展」將於12月2日至12月3日在南台科技大學校園（台南市永康區南台街1號）盛大舉行， 宏佳騰今年持續積極參與，除展示一系列油、電熱銷車款外，現場也提供專屬購車優惠，燃油機車享最高加碼$10,000元折扣、智慧電車全系列加贈延長保固一年，還可疊加25週年年終促銷方案，再加碼玩幸運轉盤轉好禮，豐富禮品包含品牌飛利浦電競2系列刮鬍刀、個性衝鋒衣、質感奶茶色安全帽、品牌風雨衣+防水背包等，數量有限，送完即止；同時，宏佳騰攤位更是亮點滿滿，歡迎車友蒞臨與主持人及Showgirl熱情互動，每小時都有驚喜好禮等您拿，填寫問卷更可獲得宏佳騰獨家的「品牌環保收納袋」。誠摯邀請民眾一同參與宏佳騰特別為本次南台車展準備的豐富活動。

宏佳騰於8月和潮流品牌JKS SHOP合作打造最潮試車，引起年輕世代熱烈迴響後，再度攜手推出聯名商品。JKS SHOP與宏佳騰同為台灣在地深耕品牌，秉持相同的創新理念，持續帶給消費者更優質的產品選擇，本次合作的聯名品牌-AGILITY為JKS SHOP自有品牌，以櫻花鉤吻鮭為主視覺，傳遞獨創以及鮭魚逆流而上堅持不懈的精神，聯名新品包含長Tee、刺繡LOGO腰包，新品圖騰以宏佳騰元素結合鮭魚丸帶給消費者全新騎勁感，聯名商品將在12月9日中午12點於JKS SHOP官網及線下門市開始販售（數量有限，售完為止），另外，即日起至全台宏佳騰智慧門市購買任一款智慧電車，即送宏佳騰x JKS Shop獨家聯名帆布提袋，各門市數量有限，送完為止。

除一系列聯名商品外，身為宏佳騰電車車主的JKS SHOP主理人也特別將愛車Ai-1 Ultra ABS改裝並命名「鮭魚號」，JKS SHOP主理人表示：「鮭魚號採用全手工打造鐵件，以戶外結合復古風格，將魚的元素融入車身設計，創作出極致完整的改裝電車，這台全球唯一的鮭魚號將於12月5日至12月31日在JKS SHOP台中門市（台中市北區錦新街31號）限期展示，歡迎消費者來店賞車、選購聯名限量商品。」

提醒消費者把握各縣市政府環保局汰舊換新補助最後倒數，以政府補助搭配宏佳騰老車主感恩回饋方案可享最高$44,800元的電車超殺優惠，喜愛油車的老車主也有多款熱銷宏佳騰機車供選擇，搭配政府補助，最大享$26,300元折扣。

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