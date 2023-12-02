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2024 Citroën 法式團圓樂新春健診服務活動

▲2024 Citroën 法式團圓樂新春健診服務活動
▲2024 Citroën 法式團圓樂新春健診服務活動

2GameSome - 有車賞

CITROËN車主們最關注的跨年重頭戲 – 法式團圓樂新春健診服務活動，2023年12月1日起全面展開，不僅提供CITROËN車主們年節前車輛免費安心健診服務，活動期間內返廠還可享定保及電瓶等零件團圓樂專屬優惠，消費滿NT$ 5,168元再送『人人好運漁夫帽』乙頂，數量有限送完為止。除此之外，還有法式團圓樂代表字抽獎活動，2024年好運〝龍”總來，讓您與愛車一起〝龍”光煥發迎新年，活動只到2024年1月31日。

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2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動於2023年12月1日起於CITROËN全台授權服務廠提供全車系引擎室、底盤、功能操作及電瓶狀態等基本行車免費健診，活動期間也針對定保、電瓶等零件推出85折起、機油6折起優惠，以及鈑烤年終特價，CITROËN歲末最超值的法式優惠內容，不論是老朋友還是新朋友，趕緊把握機會返廠選購。

隨著戶外活動的風氣盛行， CITROËN獨家設計品牌專屬『人人好運漁夫帽』，兼具時尚及實用特點，提供CITROËN車主們戶外活動穿搭新選擇，不戴時還可摺疊收納、懸掛於外出背包，更方便隨身攜帶。2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動期間內返廠健診，且消費滿NT$5,168元即可獲得，數量有限送完即止，豐富的迎春獻禮，給您一個回廠團圓的好理由。

延續新春團聚的熱鬧氛圍，只要參與本次2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動的車主，離廠後將收到服務滿意度調查簡訊，請依據實際返廠體驗，透過一個字具體代表2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動，踴躍與我們分享，成功上傳簡訊就有機會獲得CITROËN原廠精品。

2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動年終最大盛會，自2023年12月1日起至2024年1月31日止，從裡到外妝點愛車，並提供豐富超值的零件優惠及好運 “龍” 總來等新春獻禮，邀請您返廠團圓。為節省您的寶貴時間，歡迎多加利用全台授權服務廠預約專線，事先安排服務時間，活動詳情請參閱官方網站www.citroen.com.tw及CITROËN全台經銷商授權服務廠。

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