▲2024 Citroën 法式團圓樂新春健診服務活動

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隨著戶外活動的風氣盛行， CITROËN獨家設計品牌專屬『人人好運漁夫帽』，兼具時尚及實用特點，提供CITROËN車主們戶外活動穿搭新選擇，不戴時還可摺疊收納、懸掛於外出背包，更方便隨身攜帶。2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動期間內返廠健診，且消費滿NT$5,168元即可獲得，數量有限送完即止，豐富的迎春獻禮，給您一個回廠團圓的好理由。
延續新春團聚的熱鬧氛圍，只要參與本次2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動的車主，離廠後將收到服務滿意度調查簡訊，請依據實際返廠體驗，透過一個字具體代表2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動，踴躍與我們分享，成功上傳簡訊就有機會獲得CITROËN原廠精品。
2024 CITROËN法式團圓樂新春健診服務活動年終最大盛會，自2023年12月1日起至2024年1月31日止，從裡到外妝點愛車，並提供豐富超值的零件優惠及好運 “龍” 總來等新春獻禮，邀請您返廠團圓。為節省您的寶貴時間，歡迎多加利用全台授權服務廠預約專線，事先安排服務時間，活動詳情請參閱官方網站www.citroen.com.tw及CITROËN全台經銷商授權服務廠。