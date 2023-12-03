偶像劇男星李博翔街頭遭毒打！惡煞「抓頭撞地」 帥臉腫成豬頭
34歲男星李博翔演出偶像劇《我的老師叫小賀》、《女力報到》走紅，他的中視八點檔《開創者》才剛殺青，就與歌手女友王欣晨不幸遇到惡煞痛毆，李博翔昨（2）日在路上不慎碰撞路邊轎車的後照鏡，車內的男子把他的臉打到腫成豬頭，雙方進入司法程序，互告傷害。
記者羅凌筠／台北報導
李博翔昨日在朋友生日聚會小酌，步出店家時一個重心不穩，碰撞到路邊轎車的後照鏡，「車子裡後座坐一對男女，由於我可能打擾到他們，產生了誤會，可能以為我要偷看或偷拍。」後座男子開門就是謾罵、踹人，接二連三抓起李博翔的頭往地板上撞擊，導致他的左腦腫大、神智不清。
李博翔被打得鼻青臉腫，驚魂未定寫下：「男子又勾著我的脖子，直接捶我的臉，導致左眼帶瘀血破相，嘴巴內腫大又流血，我反抗咬了他的手臂，試圖將他推開，他便衝上車拿起甩棍想要繼續衝過來打我，我女友擋在前面，她為了保護我，也被他捶了一拳。」好險這時候旁邊剛好有巡邏刑警，直接將肇事的男子阻止逮捕。
記者實際詢問李博翔，他說：「對方做筆錄時表示是有喝一點，所以他才會把車停在旁邊停車格上，未發動！」李博翔驗傷後，頭皮、臉部、上唇、背部、左臂、左膝、左肩多處挫傷，「目前就是進入司法程序，雙方互告傷害，最後還是要由律師代表處理。」而他也因為破相，有1個通告被迫取消。
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