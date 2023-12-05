鄭宗龍舞作《毛月亮》首登沙德勒之井劇院　英國罕見毛月亮現象

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英國《衛報》（The Guardian）的舞蹈評論家琳賽・溫希普（Lyndsey Winship）評價「LED影像非常吸引眼球，舞者們一如既往地令人驚豔⋯⋯有非凡的技藝，巧妙的變幻，同時呈現了舞蹈的壯麗與靈性。」
青年觀點（A Young(ish) Perspective）評論台的塔碧莎・詹姆士（Tabitha James）讚譽「犀利、才華洋溢的編舞，每個觀眾都能收穫不同的故事。」藝術新聞媒體The Stage的評論家尼古拉・雷納（Nicola Rayner）則提到「他們的身體結合了華麗的流暢性、令人驚艷的精準掌控力，有時甚至出現意想不到的幽默。」
首演觀眾表示「完全沈溺其中。舞者全然的投入以及堅定的信念，使我熱淚盈眶。」許多觀眾在社群回饋「渾身起雞皮疙瘩，令人不安的同時又絕美無比，是我見過最精彩的演出。」
雲門指出，《毛月亮》倫敦演出當週，英國部分地區出現了3年未見的「毛月亮」現象，讓沙德勒之井劇院官方社群也驚喜轉發，被稱作「毛月亮」的月暈，是大氣中的冰晶折射月光所引起的光學現象，宋朝詩人蘇洵以「月暈而風」，暗指事物即將轉變的徵兆。
鄭宗龍以此為靈感，將科技隱喻為月暈，搭配冰島搖滾天團席格若斯（Sigur Rós）的音樂，創造狂野的身體語彙和多重科技宇宙。2019年《毛月亮》在台灣首演時座無虛席，大獲好評及國際邀約不絕，但因疫情全數計畫取消，延至今年才首度在海外演出。
雲門表示，倫敦沙德勒之井劇院是全世界編舞家都嚮往的舞台，雲門迄今11度受邀前往。上回演出在2020年，呈現的是鄭宗龍《十三聲》與林懷民《微塵》，過去曾上演過經典舞作包含林懷民《水月》、《流浪者之歌》、鄭宗龍《來》等作品。
雲門提到，《毛月亮》在倫敦獲得熱烈迴響後，雲門舞者整裝前往西班牙馬德里演出，並在法國坎城迎接《十三聲》的第一百場里程碑。而後將在德國路易士哈芬市法茲堡劇院（Theater im Pfalzbau），展開第2站《毛月亮》。待舞者年底返台，台灣的舞迷們很快在2024年春季迎來這支大獲好評的《毛月亮》，台灣三地演出，巡演購票詳情請見雲門官網。