高雄發聖誕禮物！超萌高雄熊LINE貼圖限時免費下載

獨立書店音樂祭！本週末創新書市北中南登場、與獨立樂團跨界共演

▲12月9日至10日，於北部舉辦的「獨書祭」邀請到獲得金曲獎最佳台語專輯獎的百合花樂團，與知名藏書家黃震南限定共演。（圖／獨書祭、百合花提供）
▲12月9日至10日，於北部舉辦的「獨書祭」邀請到獲得金曲獎最佳台語專輯獎的百合花樂團，與知名藏書家黃震南限定共演。（圖／獨書祭、百合花提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化部獎勵辦理「享讀福爾摩沙」創新書市，本週末（12月9日至10日）將同時於台北、嘉義、台南三地辦理，分別以獨立書店與獨立樂團的超豪華跨界限定共演，結合書香、魔術、摸彩的公園野餐派對，以及繽紛聖誕樹下、充滿療癒與童趣的書展市集，讓大眾提前感受節慶的熱鬧，也讓閱讀走入大眾之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部提到，北部舉辦屬於獨立書店的音樂祭－「獨書祭」，週末2天自中午12點到晚上10點，於台北市自來水園區水岸廣場、PIPELiveMusic（台北市中正區思源街1號）舉辦。

「獨書祭」邀請6場音樂家與作家進行超豪華限定共演，包含獲得金曲獎最佳台語專輯獎的百合花樂團，與被稱為「最有梗台灣史寫手」的知名藏書家黃震南的歌詩相褒；獲得金曲獎年度新人獎、台灣文學金典獎的裝咖人樂團主唱張嘉祥，與帶給他創作養分的文史學者楊翠的師生共演；共同製作《大佛普拉斯》片尾曲，獲金馬獎最佳原創電影歌曲的音樂家林生祥、早川徹與作家王昭華首次同台等。

文化部表示，「獨書祭」還有讀書共和國出版集團創辦人郭重興及走訪過近百家獨立書店的廣播電台主持人吳家恆，談「關於郭怡美的百年身世」；長期推廣心理健康的而立書店負責人方億玲與提出「過度努力」概念的知名諮商心理師周慕姿，分享「後來我們都不努力了」等。

共有超過28組文學、書店、音樂、媒體、設計、心理等各界專家的跨域對談，搭配40攤獨立書店、出版社、NGO與文創輕食攤位，2場自來水博物館的文資走讀，激盪出讓愛書人與愛樂人為之瘋狂、堪稱今年度歲末最強的閱讀及音樂盛典。

文化部表示，中部的「慢城海馬迴音樂書香市集」週末2天的早上10點到下午6點，於嘉義大林鎮63公園舉辦，有書市書展、音樂表演、魔術表演、摸彩抽獎等活動，還有結合花香、草香、書香的音樂下午茶野餐派對。

文化部說，南部的「Reading Book蕊丁布可．迺『冊』市」在週末2天的早上10點半到下午5點半，於台南市立圖書館永康新總圖登場，在繽紛浪漫的聖誕樹下，匯聚實體書店、出版社、文創輕食，以及繪本說演故事、溫馨親子手作、電影分享會、手繪禪繞紅包袋及聖誕卡片、DIY彩繪毛小孩等充滿療癒、童趣活潑的活動，讓大眾提前感受耶誕節的氛圍，希望以這些豐富有趣、充滿在地特色的「非典型書展」，拉近書與人的距離。

創新書市活動等你來+1　8/26高雄衛武營登場

文化部公布創新書市獲選名單！史哲：全國縣市有書展、月月逛書市

圖書折扣戰4／兩大電商削價競爭　獨立書店夾縫中求生存

潮流書店領千萬補助榨青年！立委批「文化渣男」、獨立書店掠奪者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞