獨立書店音樂祭！本週末創新書市北中南登場、與獨立樂團跨界共演

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「獨書祭」邀請6場音樂家與作家進行超豪華限定共演，包含獲得金曲獎最佳台語專輯獎的百合花樂團，與被稱為「最有梗台灣史寫手」的知名藏書家黃震南的歌詩相褒；獲得金曲獎年度新人獎、台灣文學金典獎的裝咖人樂團主唱張嘉祥，與帶給他創作養分的文史學者楊翠的師生共演；共同製作《大佛普拉斯》片尾曲，獲金馬獎最佳原創電影歌曲的音樂家林生祥、早川徹與作家王昭華首次同台等。
文化部表示，「獨書祭」還有讀書共和國出版集團創辦人郭重興及走訪過近百家獨立書店的廣播電台主持人吳家恆，談「關於郭怡美的百年身世」；長期推廣心理健康的而立書店負責人方億玲與提出「過度努力」概念的知名諮商心理師周慕姿，分享「後來我們都不努力了」等。
共有超過28組文學、書店、音樂、媒體、設計、心理等各界專家的跨域對談，搭配40攤獨立書店、出版社、NGO與文創輕食攤位，2場自來水博物館的文資走讀，激盪出讓愛書人與愛樂人為之瘋狂、堪稱今年度歲末最強的閱讀及音樂盛典。
文化部表示，中部的「慢城海馬迴音樂書香市集」週末2天的早上10點到下午6點，於嘉義大林鎮63公園舉辦，有書市書展、音樂表演、魔術表演、摸彩抽獎等活動，還有結合花香、草香、書香的音樂下午茶野餐派對。
文化部說，南部的「Reading Book蕊丁布可．迺『冊』市」在週末2天的早上10點半到下午5點半，於台南市立圖書館永康新總圖登場，在繽紛浪漫的聖誕樹下，匯聚實體書店、出版社、文創輕食，以及繪本說演故事、溫馨親子手作、電影分享會、手繪禪繞紅包袋及聖誕卡片、DIY彩繪毛小孩等充滿療癒、童趣活潑的活動，讓大眾提前感受耶誕節的氛圍，希望以這些豐富有趣、充滿在地特色的「非典型書展」，拉近書與人的距離。