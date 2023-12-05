Yahoo公布年度十大新聞！MeToo燒全台加速修法　藍白合破局排第2

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今年榜首的「台灣MeToo運動」延燒政治、教育、藝文及演藝圈，進而加速推動性平三法修法。「藍白合破局」，2024總統大選正式進入三強鼎立的狀態，位居第二；邁向與病毒共存的後疫情時代，「COVID-19降級」，中央流行疫情指揮中心也功成身退，登上第三名；而黃玉霖在亞運競速溜冰賽事，壓線險勝韓國的「金」典畫面，使「杭州亞運奪19金」排名第七。重大社會民生議題方面，立法院通過一連串修法，加重汽車、機車駕駛人不禮讓行人的罰則，盼洗刷行人地獄惡名，登上第五名；而引起全台檢視幼童健康討論的「新北幼兒園餵藥案」，則列第八名。
📍【2023年台灣十大新聞事件】
1.MeToo運動延燒全台 加速性平三法修法
2.2024總統大選 藍白合破局 郭台銘宣布退選 三強鼎立
3.COVID-19降級 1197天防疫指揮中心畫下句點
4. 共享經濟成果 全民普發6000元
5. 外媒點名行人地獄 立院三讀修法盼洗刷惡名
6. 從「蛋荒」到「蛋慌」 陳吉仲請辭成最短命農業部長
7. 杭州亞運奪19金 競速溜冰壓線險勝成「金」典瞬間
8. 新北幼兒園疑似餵藥案驚全台 高檢署發回續查
9. 國民法官正式上路 司法重大變革
10. 明揚爆炸10死113傷 惡火燒出工安問題
🟡2023「國際十大新聞」
國際新聞「以哈衝突」奪下榜首，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對以色列發動50年以來最大規模突襲，雙方合計傷亡破萬，影響全球能源供應和國際政經局勢。日本福島排放311震災以來累積的核處理水，影響海洋環境，也引發亞洲鄰國激烈反應，登上第二名。ChatGPT爆紅，AI生成式工具瞬間爆紅，兩個月內激增1億用戶，創歷史新高。
📍【2023年十大國際新聞】
1. 以哈衝突 情勢膠著 撼動全球政經局勢
2. 日本福島排放核處理水 亞洲鄰國反應激烈
3. ChatGPT爆紅帶動AI浪潮 母公司內鬥吸睛
4. 全球銀行危機頻傳 金融穩定面臨挑戰
5. 6至8月高溫破紀錄 2023登人類「史上最熱一年」
6. 瓦格納叛變24小時落幕 首腦墜機亡
7. 全球強震頻傳 逾5萬人喪生
8. 拜習會緩和美中關係 難解深層分歧
9. 夏威夷野火奪百命 氣候變遷威脅加劇
10. 推特「藍鳥」一去不復返 X 正式問世
【2023年十大新聞人物】
1. 2024總統大選三候選人：侯友宜、柯文哲、賴清德
2. 鴻海集團創辦人郭台銘
3. NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳
4. 以色列總理納坦雅胡
5. 佛光山開山宗長星雲法師
6. 中國國家主席習近平
7. 新竹市長高虹安
8. 中國前國務院總理李克強
9. 前農業部長陳吉仲
10. 英國國王查爾斯三世