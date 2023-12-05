泡麵霸主最頂吃法！整碗「香氣爆發」 料理人驚：要收錄文化遺產
韓國知名泡麵「辛拉麵」在台灣、日本、韓國2023年泡麵排行榜上都名列前茅，突破文化差異成為名副其實的「泡麵霸主」。而曾經獲得第50屆金鐘獎最佳綜合節目主持人的台灣料理人索艾克（劉永偉），就在Youtube頻道《索艾克》中教學「辛拉麵創意吃法」，並實測「熱油澆蒜香辛拉麵」，最終成品出爐後，索艾克一吃立刻驚豔直呼：「熱油淋香料的做法可以收錄文化遺產！」
記者賴禹妡／綜合報導
索艾克在YouTube頻道中實測「辛拉麵創意吃法」，其中最強的辛拉麵創意吃法就是「熱油澆蒜香辛拉麵」，索艾克先將辛拉麵乾燥蔬菜包及調味粉包倒入碗內，接著在碗中加入蒜泥。
索艾克接著開始燒油，約倒入2至3大匙的平價油，並燒到高溫狀態，可以透過油紋或油味判斷是否夠熱，或是先淋一點觀察是否起泡，「通常冒煙都是極限了，就不要再加熱」。將熱油澆入先前調味料的碗內後，就用開水將麵體煮熟，同時也可以再快速地煎顆荷包蛋搭配，趁熱攪拌均勻後即完成。
索艾克一邊攪拌就一邊喊「超香！」實際吃入第一口之後，更是感動地鼓掌直呼「謝謝發明這個食譜的人」。他表示沒想到只是在辛拉麵上澆熱油，但經過高溫沖過竟把辛香料「整個叫醒」，散發出濃濃香味，「這完全就是可以賣的等級」。
但索艾克也透露，熱油澆蒜香辛拉麵吃到最後有個小問題，因為實測時是加入整包調味粉，「原本是很多會溶在湯裡，現在一口氣都在麵上」，吃到最後覺得味道有點鹹，因此建議大家在家試做，可以先加入半包或三分之二包調味粉即可。