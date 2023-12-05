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歌仔戲天王母跌跤猝逝！施易男失親6年淚崩　鼻酸吐生前互動

▲歌仔戲天王小明明（左）6年前跌跤逝世，施易男吃麵線憶起母愛淚崩。（圖／翻攝施易男微博）
▲歌仔戲天王小明明（左）6年前跌跤逝世，施易男吃麵線憶起母愛淚崩。（圖／翻攝施易男微博）

記者羅凌筠／綜合報導

歌仔戲天王小明明（巫明霞）與楊麗花、葉青、柳青合稱「四大小生」，2017年在自宅跌倒後過世。兒子施易男喪母6年仍難忘媽媽生前音容，昨（5）日分享吃麵線想起母親的經歷，「這個味道突然讓我一陣鼻酸，接著就紅了眼眶，而眼淚也不聽話，止不住的默默流了下來，那是媽媽的味道。」

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▲施易男跟隨小明明（左）的腳步出道，成為演藝圈中亮眼的星二代。（圖／翻攝施易男微博）
▲施易男跟隨小明明（左）的腳步出道，成為演藝圈中亮眼的星二代。（圖／翻攝施易男微博）
以前不管施易男工作到多晚，小明明只要聽到車子回來的聲音，就會走下樓來，到廚房煮他最愛吃的白麵線，加點苦茶油或是麻油，再佐切成丁的蒜頭拌鹽，施易男說：「一邊吃著，我會跟她聊著今天生活及工作上所有的事情，而她坐在我的對面，靜靜的聽著我說著今天所發生的事情。」一碗麵線，象徵的是媽媽的關心及愛。

▲小明明（左）與兒子施易男母子感情甚篤。（圖／翻攝施易男微博）
▲小明明（左）與兒子施易男母子感情甚篤。（圖／翻攝施易男微博）
小明明走了6年，廚房同樣的位置，只剩施易男一個人吃著這碗麵線，他感傷說：「我再吃不到媽媽親手為我煮的白麵線了，因為不經意自己煮了這碗白麵線，這個味道讓我觸動了心裡那一塊最美的回憶也是最好的味道！我好想念妳啊！妳知道嗎？好想念妳的聲音、妳的叮嚀問候、妳的擁抱、妳煎的荷包蛋、妳煮的白麵線、妳為我泡的牛奶，明明已經覺得自己夠堅強了，卻還是在不經意中觸動了心裡那一塊最美且柔軟的部分。」

▲施易男（右）主演偶像劇《18歲的約定》一炮而紅。（圖／翻攝施易男微博）
▲施易男（右）主演偶像劇《18歲的約定》一炮而紅。（圖／翻攝施易男微博）
而施易男與粉絲分享這個故事，是想告訴大家，「世上有兩件事情是最容易做到也是最不能等的，一個是行善、一個是行孝。也希望大家珍惜當下、珍惜身邊所有的人事物！多陪伴爸爸媽媽！愛要及時也要說出口。」

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▲施易男認為白麵線的味道象徵媽媽小明明的關懷跟母愛。（圖／翻攝施易男臉書）
▲施易男認為白麵線的味道象徵媽媽小明明的關懷跟母愛。（圖／翻攝施易男臉書）
  

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