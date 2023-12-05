林嘉俐挑戰豫劇「出動4人換裝」！妝髮出包上台 意外變笑點
林嘉俐主演故事工廠舞台劇《七十三變》，作品改編國寶級京劇大師朱陸豪的生平故事，林嘉俐戲中扮演豫劇名伶，換裝過程分秒必爭，衣服層層疊疊一件都不能少，光是褲子就得穿3層，每個環節都必須嚴絲合縫，需要出動多人協助，光是頭部妝飾，包含她自己就有4人同時動手，林嘉俐笑著透露，有次彩排忙中有錯，原本該露出來的耳朵，不知不覺中被包進頭布裡頭，「我上場才發現怎麼感覺怪怪的」，意外錯誤成為當天眾人的笑點。
記者羅凌筠／綜合報導
林嘉俐在劇中有不少挑戰，不只換上豫劇扮相，還得又唱又跳，甚至秀了一段雙腿凌空飛躍的「雙飛燕」身段，她苦笑：「小時候練功，輕輕鬆鬆說跳就跳，現在好累。」她跟著朱陸豪一點一點學習，喚起年輕習藝的身體記憶，她對自我要求極高，希望觀眾能看到她的努力，「像不像三分樣，最起碼站出來要挺，要有名伶的感覺」。
她在舞台因為劇情需要，須連番咳嗽，還得演出咳到不能自己的狀態，讓台下觀眾聽得揪心，她解釋：「其實都有技巧，運用腹室發聲，加一點喉音，效果就很好，演員都會好好保護自己的喉嚨啦！」劇中每位角色的情緒張力都很濃厚，林嘉俐演起來不費勁，她說因為對手都厲害，所以演起來不成問題，而劇中最觸動她的部分是母女親情，爭吵多年的2人，在看不到的地方愛著彼此。
林嘉俐敘述《七十三變》有許多家人之間愛與和解的情節，一定會有某個場景深深地打動觀眾。她分享有一場表演，台下坐著國中特教班學生，看完戲回程車上，其中一位學生突然怯生生地向爸爸說：「爸爸我愛你。」爸爸沒料到打結許久的親子關係，會在這一瞬間被打開，瞬間熱淚盈眶，林嘉俐推薦：「走進劇場，給自己一個感動的機會。」12月16日《七十三變》於台中國家歌劇院演出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁