獨家直擊／小優驚爆護花使者陪逛街「滿面春風」　鬆口曝對方身分

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小優臉上滿是微笑，像極了戀愛中的少女，用充滿粉紅泡泡的神情看著與她看似年齡相仿的男子。試穿完鞋子，小優也坐在男子旁邊，等待他回覆手機訊息。
《NOWnews今日新聞》致電詢問小優，是否成功脫單？她激動否認，並強調沒有在約會「就是好朋友，他陪我來拿鞋子。」小優透露，和對方認識幾個月，她也澄清，因自己個性大喇喇，講話有時靠比較近，才讓人誤會是新歡，深怕被拍到會影響到朋友，嚷嚷著「不要毀我桃花！」問她對方年紀是否相仿，小優一下說「沒有」，一下又說「對啦！差不多」，聽得出相當緊張。
小優出道12年，螢幕形象搞笑，被定位諧星，個性活潑的她，其實人緣極佳，不乏追求者，但就是很難定下來，轉眼已單身約3年。她今表示，其實都忘記幾年沒交男友，中間有過幾個觀察的對象，但因年紀也不小，不想隨便交往，最後她也不忘官腔補一句：「如果有好消息，會跟大家講！」
她雖自稱單身已3年，但2021年時曾被拍到和高大男牽手，帶對方返回香閨，不過最後戀情疑似不了了之沒下文。小優情史可說相當坎坷，過去總是「愛到卡慘死」。她曾透露傷她最深的是，一段談了3年的遠距離戀愛；對方是美國華僑，小優為了他還飛到當地花10萬元學英文。但男方還是嫌棄她英文爛「我怕我生病了，妳連醫院的表格都看不懂不會填。」最終2人因不停大小吵而分手。
小優還有一任男友是因為沒有安全感，對她占有慾及控制慾極強。小優回家拿換洗衣物時，甚至需在三分鐘就要下來。出門上班，男友則會定點接送，完全不讓她有隨意出門的機會。小優事後回想起這長達將近4個月的軟禁經驗，覺得十分可怕，但她當下則自我催眠「他只是太愛我了」來合理化對方行為。小優甚至還曾因男友爺爺算出她前世是「青樓紅牌」，慘被分手，結束1個月短命戀。似乎什麼瞎事都能被她遇到。
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小優還有一任男友是因為沒有安全感，對她占有慾及控制慾極強。小優回家拿換洗衣物時，甚至需在三分鐘就要下來。出門上班，男友則會定點接送，完全不讓她有隨意出門的機會。小優事後回想起這長達將近4個月的軟禁經驗，覺得十分可怕，但她當下則自我催眠「他只是太愛我了」來合理化對方行為。小優甚至還曾因男友爺爺算出她前世是「青樓紅牌」，慘被分手，結束1個月短命戀。似乎什麼瞎事都能被她遇到。
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