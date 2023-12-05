獨家直擊／小優驚爆護花使者陪逛街「滿面春風」　鬆口曝對方身分

她雖自稱單身已3年，但2021年時曾被拍到和高大男牽手，帶對方返回香閨，不過最後戀情疑似不了了之沒下文。小優情史可說相當坎坷，過去總是「愛到卡慘死」。她曾透露傷她最深的是，一段談了3年的遠距離戀愛；對方是美國華僑，小優為了他還飛到當地花10萬元學英文。但男方還是嫌棄她英文爛「我怕我生病了，妳連醫院的表格都看不懂不會填。」最終2人因不停大小吵而分手。小優還有一任男友是因為沒有安全感，對她占有慾及控制慾極強。小優回家拿換洗衣物時，甚至需在三分鐘就要下來。出門上班，男友則會定點接送，完全不讓她有隨意出門的機會。小優事後回想起這長達將近4個月的軟禁經驗，覺得十分可怕，但她當下則自我催眠「他只是太愛我了」來合理化對方行為。小優甚至還曾因男友爺爺算出她前世是「青樓紅牌」，慘被分手，結束1個月短命戀。似乎什麼瞎事都能被她遇到。