唐吉軻德高雄店明開幕！6大獨家特色開箱：卡哇伊專區、開幕優惠

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全新壽司品牌「若櫻壽司」引進高雄大立，除了放式吧檯任何角度皆可看到壽司職人製作料理的過程，高雄大立店特別設置了2間包廂（8人座），讓消費者享有獨立用餐空間，適合家庭及朋友聚餐。
開幕期間12/7至12/31止，任選「極上松拼盤」、「特選竹拼盤」、「什錦梅拼盤」，即送毛豆乙份；任選一和日本酒120ml（獺祭45純米大吟釀／久保田千壽吟釀／八海山特別純米），即送毛豆乙份。
📍OUTDOOR 戶外用品區
首次在台引進PPIH旗下品牌「greenstage」，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，包括烤爐、戶外烘焙工具等。此外，DON DON DONKI 高雄大立店獨家販售電動滑板車，售價9千600元 ，不到萬元價格帶回家。
📍COCOKAWAII 卡哇伊專區
首度打破日本品牌選品限制，以Z世代的年輕族群為主要對象，引進世界各地品牌，打造專屬追求時下流行最前線、IG熱門話題的商品。包括可愛ADA彩色髮夾五件組合，優惠價139元；造型香味橡皮擦，優格款／白土司，售價65元至89元，都是大立店獨家商品。
📍日本酒專區
集結了各式清酒種類，，更設置清酒冷藏櫃讓消費者能立即飲用到冰鎮的清酒，還有高雄大立店獨家酒款，大和蒸餾所蒸餾酒（橘花/朱華），售價2690元。
📍開幕買1送1優惠一次看
明（7）日盛大開幕，賣場祭出買1送1限定優惠，包括和牛、餅乾、乾洗髮、洗沐浴用品，其中和牛部位可任搭，原價每盒500元，平均250元爽吃和牛牛排、肉片，還有護手霜買1送1，每條特價50元。
📍4米的超人氣吉祥物Donpen、海洋隧道
歡慶南台灣首店開幕，高雄大立A館外設置高達4米的超人氣吉祥物Donpen落地氣球，即日起至2024年1月2日止，拍照打卡上傳至DON DON DONKI官方粉絲團，就有機會抽中超好抱的Donpen玩偶。
並且，全店以藍色及海底世界的可愛元素打造店內佈置，橫跨AB館連通道特別設計海底隧道，經過時感受滿滿海洋之都風情。即日起至2024年1月15日止，高雄大立A館外牆展演LED視覺燈光秀，還可以看到DON DON DONKI的LOGO在大立A館外牆舞動，為高雄夜生活增添繽紛色彩。
此外，亞洲第一間Blue Box Café 即將盛大登台，為迎接這個年度盛事，Tiffany & Co. 蒂芙尼新光A9專門店外牆特別換上新裝，以英國知名藝術家Damien Hirst打造的藝術作品呈獻嶄新形象。
優雅柔和的天藍色為底，由粉色、白色、紅色、綠色交織而成的花卉圖案佈滿牆面，綻放的花卉包圍著Tiffany & Co.蒂芙尼新光三越A9，為信義區香堤大道帶來生機盎然的迷人景色。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！