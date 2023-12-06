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綠協攜手竹市揭牌永續辦公室 發表2版自願檢視報告

▲綠協攜手竹市揭牌永續辦公室 發表2版自願檢視報告。（圖／台灣綠色低碳協會提供）
▲綠協攜手竹市揭牌永續辦公室 發表2版自願檢視報告。（圖／台灣綠色低碳協會提供）

記者金武鳯/綜合報導

台灣綠色低碳協會成立主旨，在於協助各縣市深化國際永續發展、2050淨零碳排趨勢及落實氣候變遷因應法。昨日即攜手新竹市政府及專家學者，共同發表新竹市第二版自願檢視報告，擴大檢視聯合國17項永續發展目標，並舉行「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」揭牌儀式，辦公室招牌特別使用回收木製成，象徵完善永續發展。

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位於台中市的綠協理事長郭憲文表示，有鑑於現今社會已面臨永續發展及2050淨零轉型之關鍵時刻，必須仰賴全民共同參與，同心協力完成永續、淨零目標。綠協將持續協助臺灣各縣市政府，面對永續發展及淨零轉型之因應策略，並導入跨領域合作思維，持續輔導縣市政府之經濟、社會與環境發展，進而促進縣市政府訂定各項永續發展推動管考機制，藉由產、官、學、民共同合作，落實聯合國永續發展目標，建構宜居永續、健康安心城市，讓後代子孫享有幸福美好之永續生活。

其中，綠協於今（112）年協助新竹市政府將原「新竹市永續發展推動小組」進行轉型升級，成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」及「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，以完善竹市永續淨零政策藍圖，並透過專家輔導機制，協助市府各局處永續業務同仁制定17項永續發展目標、84項指標，以及指導第二版自願檢視報告之撰寫及精進方法，擘劃永續發展城市藍圖。

新竹市第二版自願檢視報告以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，打造「安居科技城」，並落實SDGs「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind）之精神，同時考量城市特色與優勢，率全國之先建置「ESG媒合平台」，並於自願檢視報告撰擬「新竹科學園區亮點專章」及因應後疫情時代，納入「COVID-19疫後復甦作為」專章，透過公私協力，推動疫後復甦各項永續發展因應作為，以及利害關係人媒合成果，帶動就業與經濟成長，共創繁榮新竹。

竹市表示，未來將秉持勤懇務實施政理念，逐步完善永續發展及氣候變遷因應推動相關機制與策略，持續管考永續發展指標及追蹤ESG妹合平台成果，構築新竹邁向永續城市。





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