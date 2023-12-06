綠協攜手竹市揭牌永續辦公室 發表2版自願檢視報告

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其中，綠協於今（112）年協助新竹市政府將原「新竹市永續發展推動小組」進行轉型升級，成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」及「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，以完善竹市永續淨零政策藍圖，並透過專家輔導機制，協助市府各局處永續業務同仁制定17項永續發展目標、84項指標，以及指導第二版自願檢視報告之撰寫及精進方法，擘劃永續發展城市藍圖。
新竹市第二版自願檢視報告以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，打造「安居科技城」，並落實SDGs「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind）之精神，同時考量城市特色與優勢，率全國之先建置「ESG媒合平台」，並於自願檢視報告撰擬「新竹科學園區亮點專章」及因應後疫情時代，納入「COVID-19疫後復甦作為」專章，透過公私協力，推動疫後復甦各項永續發展因應作為，以及利害關係人媒合成果，帶動就業與經濟成長，共創繁榮新竹。
竹市表示，未來將秉持勤懇務實施政理念，逐步完善永續發展及氣候變遷因應推動相關機制與策略，持續管考永續發展指標及追蹤ESG妹合平台成果，構築新竹邁向永續城市。