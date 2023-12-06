《單戀原聲帶2》鋼琴女神被前男友糾纏、小鮮肉追求 直喊真幸福
Disney+原創韓國影集《單戀原聲帶》去年上線獲得好評，今（6）日再推出第二季《單戀原聲帶#2》，卡司找來魯尚炫、琴世祿、孫挺赫主演，除了刻畫每個「前男友」與「前女友」必經的藕斷絲連，新歡出現帶來的影響，也讓分手的男女重新檢視過往戀情。女主角琴世祿劇中面對新歡舊愛措手不及，她記者會上幽默表示：「在上一個作品《愛情的理解》中因為是單戀，所以很孤獨，這次能夠獨占兩個男人的愛，感到很幸福！」
記者陳雅蘭／綜合報導
《單戀原聲帶#2》以現代韓國為故事背景，講述鋼琴家庭教賢瑞（琴世祿 飾）和高富帥守護（魯尚炫 飾）交往6年後，因為種種壓力，在彼此的相互猜忌和誤解中決定結束這段感情，卻沒想到多年後，2人在命運的捉弄下再次相遇；賢瑞也遇到追求她的真誠男子凱（孫挺赫 飾），因此展開奇妙的三角關係。
劇中飾演凱的孫挺赫，過去都以音樂工作為主，作品還曾登上Spotify排行榜，是實力派創作歌手；這次跨領域第一次演戲，孫挺赫表示在拍攝《單戀原聲帶#2》前，準備了一年的專輯遇到瓶頸而無法發行，直到遇見「賢瑞」跟「守護」，站在角色的立場寫歌後，發現原來製作音樂也有不同的形式，感到新鮮有趣。
孫挺赫談到首次拍電視劇，有很多不足之處，常常感到自責，好在導演、其他演員給予反饋，自己也漸漸調整好心態，導演金熙元對此表示：「凱是很純粹的角色，也會製作音樂，所以需要會唱歌和樂器的人（來演）。」雖然孫挺赫沒演過戲，導演卻認為他有符合角色需要的情緒與思想，為此才找孫挺赫出演。
琴世祿在上一部作品《愛情的理解》裡飾演的「朴美京」面對愛情非常積極，與這次《單戀原聲帶#2》中的「賢瑞」性格大大相反，她表示：「賢瑞比起愛情，更多的是對現實的苦惱，有時會猶豫，有時會迴避，以這樣的方式對待情侶關係。在拍攝這部作品的過程中，我想好好的表現出賢瑞所擁有的苦惱，但不管怎麼說，賢瑞既固執，又想用自己的力量克服，所以感覺和我不一樣。」《單戀原聲帶#2》總共6集，每週三在Disney+更新兩集。
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