倒數37天最新戰報／賴清德下全黨動員令　挺郭勢力轉向大團結挺侯

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民進黨總統候選人、黨主席賴清德昨在中常會下達動員令，要求全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作。根據轉述，賴清德在會中說，「我在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選」，相信議員們的努力，民進黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入，各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。
另一方面，國民黨立委參選人徐巧芯昨公布一份文件指出，今年五月美國總統拜登於日本東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）協議，台灣並不在創始國名單中，民進黨政府吹噓的「台美關係史上最好」，吹噓前駐美代表、民進黨副總統候選人蕭美琴的「戰貓外交」，私下竟然是卑躬屈膝，曲意奉承。蕭美琴反駁，台灣的處境很特別，需要非常靈活，有時柔軟、有時強硬，也強調自己很有自信，這幾年她讓台灣人更有尊嚴。
【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜將在全台舉行15場大造勢活動，過去挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的「挺郭三大山頭」，包括立委傅崐萁、屏東縣議長周典論、雲林前縣長張榮味，都已下達動員令，全力為侯友宜造勢。侯友宜表示，他會團結所有力量以及所有認同他們政策的人民，最後贏得勝選。
至於郭台銘，國民黨副總統候選人趙少康喊話，郭跟國民黨原來就是好朋友，喊話「郭董回來吧！為了中華民國大局，還是回來吧！」但國民黨與民眾黨之間的關係，是否開放藍營立委參選人找民眾黨總統候選人站台，趙少康說要以黨中央說法為主，但國民黨主席朱立倫堅持，總統部分是競爭的，還是堅持原來的原則，立委部分則是相互支持，讓立委席次極大化，這是國民黨的目標。
【民眾黨】
柯文哲在臉書表示，他是3名總統候選人中最沒有包袱，沒有被九二共識限制過，民眾黨也沒有台獨黨綱。他表示，如果他當選，會跟台灣社會、美中保證，不會往台獨方向走，也不會接受武力統一。
此外，柯文哲近來也開始頻頻接受專訪，提到藍白合，君悅飯店撕破臉，柯文哲說，自己本來要合作，只是後來那變化讓他也預想不到，但他也忍不住抱怨，怎麼把郭台銘的帳都算在他頭上。他也坦言，與郭台銘還有聯繫，會把郭的政見拿過來，看怎麼用。
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