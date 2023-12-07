▲房車 / 旅行車同步導入，Mercedes-Benz W214 世代 E-Class 293 萬起正式上市！

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歸功於全新推出的 “例行程序 (Routines)” 功能，不僅只在 Zero Layer 零層級介面上顯示個人化資訊或啟動 ENERGIZING COMFORT；當然，用戶也可以自訂 “例行程序” 功能，使 E-Class 成為貼心的智慧夥伴。比如在每周五 6 點從公司離開時，會自動導航前往超市賣場，並啟動座椅按摩功能，同步將氣氛燈轉換為「馬里布日落」色調。此外，“例行程序” 的自訂程序還能由乘客自行命名，並透過語音助理啟動自訂程序設定，提供用戶快速體驗 MBUX 的智慧貼心科技。
全新第三代 MBUX 多媒體系統的智慧學習能力不僅展現於 “例行程序 Routines” ，還有不斷優化的智慧語音助理功能，透過與 Mercedes me 的連結，語音助理可以進行線上更新，具備更強大的對話與學習能力，能辨識更多口語化指令與進行自然對話；也能在指定條件下啟用“Just Talk”有話直說功能，不必每次說出 “你好，賓士！” 喚醒系統，即可直接與語音助理對話。
全新 E-Class 讓你看見旋律，全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器，創造無與倫比的震撼音場。採用 MBUX 多媒體系統內建的 APPLE MUSIC 線上音樂播放Dolby Atmos® 全景環繞音效的樂曲，瞬間置身於演唱會或歌劇院之中，搭配主動環景式內裝照明之後，氛圍燈將伴隨著音樂起舞，讓旋律跟節奏都能夠被看見。這項功能適用於任何娛樂音源，包含音樂、電影與第三方應用程式註1，透過分析音頻訊號，將燈光視覺效果與節奏同步。甚至在使用 ENERGIZING COMFORT 的防暈車功能時，也會啟動主動環景式內裝照明，打造沉浸式的輔助功能。
為延伸用戶的數位娛樂生活，全新 E-Class 與時俱進，在全新第三代 MBUX 多媒體系統架構上，編寫支援第三方軟體供應商的平台架構，首波將導入網路瀏覽器，其他第三方應用程式則將於後續開放下載及使用，包含串流影音平台“YOUTUBE”，或可搭配 Superscreen 寬幅螢幕套件中的行動會議視訊鏡頭，透過 “Webex” 或 “Zoom” 進行視訊會議，以及社群平台與遊戲，將使用情境延伸至生活各個層面，預計最快於明年下半年導入台灣市場，確切開放時程台灣賓士將另行公告，屆時可透過軟體更新開通。
全新 E-Class 以經典的三廂式轎車造型，經過空氣力學短前懸與長車頭的比例，及從前軸至 A 柱向後延展的線條，散發從容大器氣勢，而引擎蓋上的肌理線條、車側的立體腰線與 C 柱至車尾的曲線，強化運動氣息。車頭結合經典與現代元素，將神似 EQ 電動車的亮黑色材質飾板與全新頭燈組及水箱護罩完美融合，立體水箱護罩則可以根據 AVANTGARDE、AMG LINE 提供鍍鉻三芒星式樣與 EXCLUSIVE 典雅大器的三橫柵式設計，以前衛或經典的方式呈現，E 300 更搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，讓 E-Class 在夜晚擁有更高的識別度。車尾亮點包含全新的輪廓設計與耀眼星芒的雙段式LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。
出門不用帶車鑰匙，全新 E-Class 新增數位鑰匙功能，首次綁定後，只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。喜愛戶外運動的全新 E-Class車主，再也不必煩惱如何在輕便的運動服裝之下，放置一把實體鑰匙，只需配戴運動時本就會穿戴的 Apple Watch，就能直接開車出門，鑰匙也跟著你的使用需求進化了。
MBUX Superscreen 寬幅螢幕是全新 E-Class 一大亮點，從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，強化整體座艙科技氛圍。同時，車內採用大量懸浮式設計語彙，包含駕駛前方的數位儀表板、中控螢幕與車門把手、座椅功能控制面板，並提供多種飾板材質與皮質搭配，加上不同的配色，創造獨具魅力的個人空間。
空調設置上，相似於 EQ 電動車系的冷氣出風口也暗藏玄機，選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，除了提供前後四區獨立控制的空調溫度外，還導入全新自動風向調整功能 (Digital Vent Control)，可根據 MBUX 多媒體系統中的預設空調的四種設定，自動調整出風口方向，便搭載自動風向調整功能，系統仍同時支援手動調整風向，並自動記憶為下一次啟動車輛時的標準設定。
安全，E-Class 始終堅持，常以代號 23P 著稱的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助，首次亮相，便是搭載於 2016 年在台灣市場上市的 E-Class (W213)。全新 E-Class 除了全面優化駕駛輔助系統作動的細膩度及精準度，更升級 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能的「30秒主動啟停延時輔助」，在走走停停的市區車陣中，不再需要時常透過點踏油門喚醒 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能，能讓用車環境主要為都會區的車主們，使用上感到更為輕鬆便利。
連呼吸都聽得見，在空氣力學設計優化及隔音技術助益下，全新 E-Class 車艙隔音達到極致，在高速行駛下將能減低風噪聲。動力方面，採用 2.0升直4渦輪引擎，搭配新一代 48V 高效輕油電系統 (ISG)，分別在 E 200 車型上提供最高輸出 204 (+23) hp/320 Nm，以及 E 300 車型 258 (+23) hp/400 Nm的最大輸出，展現游刃有餘的動力性能。其中 ISG 48V 高效輕油電系統確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現。搭載此系統之引擎啟動非常快速且舒適，對於駕駛來說，Start / Stop 功能不論是引擎熄火滑行或是啟動加速的過程都不易察覺。怠速時，ISG 48V 高效輕油電系統和引擎之間也保持出色而平穩的運行。最後透過 9G-TRONIC 九速手自排變速箱，將動力順暢且高效的傳遞至後輪，確保全新 E-Class 在巡航模中擁有平順的動力表現，但在需要急加速時也能將動力即時釋放。
造就 E-Class 能文能武的不只優秀的動力單元設定，還有列為選配的科技套件，包含 AIRMATIC 氣壓懸吊系統與後軸轉向系統 (最大 4.5°)，不僅能在後軸轉向系統的輔助下，擁有更小的迴轉半徑與高速轉向的穩定性，迴轉直徑從 11.6 公尺縮小至 10.8 公尺，方向盤圈數也會隨之減少，使操控更加輕鬆。AIRMATIC 氣壓懸吊系統則可獨立調整四輪的懸吊設定，提供非常細膩的回饋；甚至在高速時，系統會自動降低 15mm，以減少空氣阻力與降低重心，提高行駛穩定性。
全新 E-Class Estate 旅行車在轎車版本的優雅氣息外，透過 C 柱向後延伸且類斜背設計，增添了更強烈的運動氛圍，並使後車門得以擁有更好的進出空間。歸功於全新 E-Class Estate 寬度增加 28mm、軸距增加 22mm，乘客的肘部空間與膝部空間皆獲得優化，整體擁有更舒適寬敞的乘坐空間。行李箱則可搭配 4：2：4 座椅傾倒功能，將置物空間從 615 公升擴充至 1,830 公升，使 E-Class Estate 兼具 SUV 的舒適大空間與轎車低重心的駕馭感受，為享受生活開啟更多可能。
搭配全新 MBUX 多媒體娛樂系統，讓整趟旅程都有智慧貼心科技相隨。列為車系標配的 Burmester® 4D 環場音響系統可與主動環景式內裝照明完美合作，讓本就臨場感十足的環場音效，透過視覺化呈現的堆疊，打造專屬於全新 E 200 Estate 的專屬氛圍。若選配 MBUX Superscreen 寬幅螢幕，不僅讓副駕駛的正前方有獨立操作的專屬螢幕，便利於掌控音樂與大家分享。遊山玩水的過程中若有暈車狀況，可透過 ENERGIZING 提供的全新防暈車功能，減緩乘客不適。抵達目的地，在數位鑰匙的協助下更可輕便放心享樂，只要透過 Apple Wallet 將數位鑰匙同步至 Apple Watch，即可執行車輛啟閉。結束愉悅的旅程將車輛停妥，啟動 ENERGIZING 進階舒活套件功能，透過系統設定的舒活音效與視覺畫面，加上附按摩功能的雙前座椅，為每一趟與全新 E 200 Estate 旅程完美收尾。
針對全新 E-Class Estate 旅行車，台灣賓士推出 E 200 Estate 運動版單一車型，標配 AMG Line 套件，建議售價 319 萬元起。為滿足更多個人化需求，台灣賓士同步推出專屬豪華配備套件 (PDC) 與專屬豪華 PLUS 配備套件 (PDD)，讓全新E 200 Estate 擁有更豪華進階的功能，如多光束智慧型數位頭燈、主動環景式內裝照明、全景式電動玻璃天窗、抬頭顯示器、THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調 (含自動風向調整功能) 及前衛的極線發光水箱罩等。
E 200 LUXURY
E 300 運動版
E 300 EXCLUSIVE
外觀套件
AVANTGARDE
AMG Line
EXCLUSIVE (含立標)
引擎型式
直列四缸 (48V高效輕油電系統)
驅動方式
後輪驅動
動力輸出 (hp/Nm)
204 (+23) / 320
258 (+23) / 400
車身尺寸 (mm)
4,949*1,880*1,468 (長*寬*高)
軸距 (mm)
2,961
最小迴轉直徑 (m)
11.6 / 10.8 (選配後軸轉向系統)
行李箱容量 (L)
540
建議售價 (NTD)
2,930,000
3,470,000
3,550,000
E 200 Estate 運動版
外觀套件
AMG Line
引擎型式
直列四缸 (48V高效輕油電系統)
驅動方式
後輪驅動
動力輸出 (hp/Nm)
204 (+23) / 320
車身尺寸 (mm)
4,950*1,880*1,472 (長*寬*高)
軸距 (mm)
2,961
最小迴轉直徑 (m)
11.6
行李箱容量 (L)
615 ~ 1,830
建議售價 (NTD)
3,190,000