送禮卡位戰！郭元益聯手格蘭菲迪、Amedei巧克力 升級頂級年糖
聖誕節即將到來，還在煩惱交換禮物要買什麼嗎？為迎接耶誕節與春節送禮旺季，郭元益攜手格蘭菲迪、義大利精品巧克力 AMEDEI，將傳統年糖南棗核桃糕、牛軋糖重新升級，打造出有別以往的不同風味！此外，星巴克也推出「星巴克節慶巧克力音樂盒」，內含香甜可口比利時榛果脆粒牛奶巧克力，超適合拿來交換禮物。
實習記者曾郁淇／綜合報導
「頂級南棗核桃糕」採用格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，經48小時浸泡，讓龍眼肉乾充分吸收威士忌的香味，與純手工煉製的純棗泥，烤核桃香氣相互呼應；「巧克力杏仁牛軋糖」則是加入義大利精品巧克力 AMEDEI ，天然有機可可粉的苦甜滋味，加上比利時頂級巧克力嘉麗寶的可可豆碎粒，带來雙重口感層次。
郭元益品牌代言人鳳小岳，出席郭元益春節發表會，難得在鏡頭前秀手藝，運用巧克力杏仁牛軋糖中的原料，煮成巧克力鍋，並將蘋果、香蕉、草莓、棉花糖串成繽紛水果串，沾上剛煮好的濃郁巧克力，帥哥配上巧克力，畫面十分養眼。
另外，為配合聖誕節，星巴克也推出精美可愛的「星巴克節慶巧克力音樂盒」，溫馨可愛的耶誕小屋造型，超有聖誕佳節的氛圍，內含香甜可口比利時榛果脆粒牛奶巧克力，超適合拿來交換禮物。