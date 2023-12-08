▲ 【試駕】試過Mazda CX-60 33T AWD Premium Sport後，終於了解馬自達的堅持了

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CX-60可說讓人相當期待，一方面是Mazda許久未有全新產品，另一方面則是想體驗Mazda全新世代車型進化到何地步？不過先前試駕CX-60就覺得不夠過癮，因為是25S AWD Exclusive車型，雖然已是25S車型頂規版本，但在各方面仍少一味。
而這一味就是CX-60強調也是我們思思念念的3.3升直六縱置引擎，除了引擎不同，實際操駕33T與25S也根本是兩種完全不同車型，在小排量渦輪趨勢下Mazda替CX-60 33T準備難能可貴的3.3升六缸渦輪引擎+48V輕油電，而這樣的組合為它帶來了284hp最大馬力和45.9kgm峰值扭力。
在此動力自踩下油門就可感受到33T與25S兩車截然不同的反應，更大的動力輸出、渦輪增壓與輕油電助益，有著來得更加輕快的加速表現，而油門只要稍微加深一些則會釋出厚實力道與六缸的低沉聲浪，相較於25T車型的不躁進個性，33T相對就顯得非常活潑，由於CX-60訴求豪華舒適且休旅車設定，因此整體不是暴力蠻幹個性，而是以飽滿渾厚之姿呈現。不過若是進一步將模式調至Sport，除儀表轉為紅色營造視覺性能也會讓你感受到渦輪增壓特性，引擎輸出與變速箱也變得充滿活力的積極反應。
CX-60 33T除了動力輸出讓人滿意外，動態表現也同樣讓人讚賞，震器頂部皆採鋁合金材質藉以抑制衝擊力道、車身結構阻尼接著劑塗抹長度增加，加上車身重量更重情況下，行經不平路面作動反應也來得更加柔韌舒適。除此之外CX-60一般行駛30:70，高速巡航為10:90的驅動比例和KPC車身平衡控制技術輔助，也讓車輛在彎中有著充滿樂趣的感受，不過CX-60尺碼為4,740mm，因此狹小緊湊的彎道相對不是擅長領域，反之路幅較寬的高速彎，就能感受到CX-60人馬一體的從容態度，但若用刻意扯方向盤的方式入彎，KPC車身平衡控制技術則會產生一股反作用力將車輛撐住，雖然達到抑制側傾目的但卻也破壞整體動態協調性，當然只要用正確流暢的方式，CX-60藉會給予豐富的操駕樂趣。
說到座艙不得不讚賞Mazda的功力，CX-60 25S已詮釋何謂座艙質感與品味，但33T AWD Premium Sport則展現以下犯上超越豪華品牌的高級氛圍，大量暖沙棕麂皮材質的鋪陳，搭配溫潤細緻的Nappa皮革座椅，簡約又不失設計的格局筆觸帶來品牌顛峰之作，另外沒有用大螢幕與氣氛燈營造現今多數以為的奢華，而是以最簡單卻又是最難呈現的人與車溝通的介面。除質感面的營造，33T AWD Premium Sport車型也配備駕駛面部辨識個人化系統，該系統獨特之處就是駕駛輸入個人身高資訊後，系統會設定最佳化的座椅姿勢，同時調整後視鏡、方向盤位置和空調溫度，實際設定其坐姿和筆者習慣有些落差。
如果你有打算購買CX-60，建議最好直上33T AWD車型，並且加價3萬元升級Premium Sport (暖沙棕)或Premium Modern(星砂白)套件，因為這會讓座艙質感大大提升許多，再來駕駛面部辨識個人化系統與前座Nappa皮革與十向電調座椅，更帶來便利與舒適體驗，最後當然就是3.3升六缸渦輪引擎所帶來的飽滿動力，畢竟在小排量與電能世代中，這是Mazda的堅持也是獻給車迷的禮物。