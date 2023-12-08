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【試駕】試過Mazda CX-60 33T AWD Premium Sport後，終於了解馬自達的堅持了

▲ 【試駕】試過Mazda CX-60 33T AWD Premium Sport後，終於了解馬自達的堅持了
▲ 【試駕】試過Mazda CX-60 33T AWD Premium Sport後，終於了解馬自達的堅持了

Carture 車勢文化

先前我們試駕了Mazda最新世代休旅CX-60，不過當時只是25S AWD Exclusive車型，並未體驗到CX-60真正實力與直六引擎的魅力和科技配備，如今在試駕過CX-60 33T AWD Premium Sport後，總算了解為何Mazda要堅持直六縱置了。

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CX-60可說讓人相當期待，一方面是Mazda許久未有全新產品，另一方面則是想體驗Mazda全新世代車型進化到何地步？不過先前試駕CX-60就覺得不夠過癮，因為是25S AWD Exclusive車型，雖然已是25S車型頂規版本，但在各方面仍少一味。

而這一味就是CX-60強調也是我們思思念念的3.3升直六縱置引擎，除了引擎不同，實際操駕33T與25S也根本是兩種完全不同車型，在小排量渦輪趨勢下Mazda替CX-60 33T準備難能可貴的3.3升六缸渦輪引擎+48V輕油電，而這樣的組合為它帶來了284hp最大馬力和45.9kgm峰值扭力。

在此動力自踩下油門就可感受到33T與25S兩車截然不同的反應，更大的動力輸出、渦輪增壓與輕油電助益，有著來得更加輕快的加速表現，而油門只要稍微加深一些則會釋出厚實力道與六缸的低沉聲浪，相較於25T車型的不躁進個性，33T相對就顯得非常活潑，由於CX-60訴求豪華舒適且休旅車設定，因此整體不是暴力蠻幹個性，而是以飽滿渾厚之姿呈現。不過若是進一步將模式調至Sport，除儀表轉為紅色營造視覺性能也會讓你感受到渦輪增壓特性，引擎輸出與變速箱也變得充滿活力的積極反應。

在動態上CX-60 33T AWD Premium Sport擁有更好的操駕感受。
在動態上CX-60 33T AWD Premium Sport擁有更好的操駕感受。
3.3升六缸渦輪引擎+48V輕油電，能繳出284hp/45.9kgm最大輸出。
3.3升六缸渦輪引擎+48V輕油電，能繳出284hp/45.9kgm最大輸出。
CX-60 33T加速非常輕快敏捷，六缸引擎聲浪若再渾厚低沉會更好。
CX-60 33T加速非常輕快敏捷，六缸引擎聲浪若再渾厚低沉會更好。
CX-60 33T除了動力輸出讓人滿意外，動態表現也同樣讓人讚賞，震器頂部皆採鋁合金材質藉以抑制衝擊力道、車身結構阻尼接著劑塗抹長度增加，加上車身重量更重情況下，行經不平路面作動反應也來得更加柔韌舒適。除此之外CX-60一般行駛30:70，高速巡航為10:90的驅動比例和KPC車身平衡控制技術輔助，也讓車輛在彎中有著充滿樂趣的感受，不過CX-60尺碼為4,740mm，因此狹小緊湊的彎道相對不是擅長領域，反之路幅較寬的高速彎，就能感受到CX-60人馬一體的從容態度，但若用刻意扯方向盤的方式入彎，KPC車身平衡控制技術則會產生一股反作用力將車輛撐住，雖然達到抑制側傾目的但卻也破壞整體動態協調性，當然只要用正確流暢的方式，CX-60藉會給予豐富的操駕樂趣。

以休旅車來說CX-60在彎中動態表現非常出色。
以休旅車來說CX-60在彎中動態表現非常出色。
在高速彎CX-60可以帶來令人愉悅的操駕感受。
在高速彎CX-60可以帶來令人愉悅的操駕感受。
33T AWD Premium Sport外觀除水箱護罩採蜂巢式設計，其配色和後視鏡與輪圈皆為黑色。
33T AWD Premium Sport外觀除水箱護罩採蜂巢式設計，其配色和後視鏡與輪圈皆為黑色。
前葉子版附有Inline 6銘牌。
前葉子版附有Inline 6銘牌。
說到座艙不得不讚賞Mazda的功力，CX-60 25S已詮釋何謂座艙質感與品味，但33T AWD Premium Sport則展現以下犯上超越豪華品牌的高級氛圍，大量暖沙棕麂皮材質的鋪陳，搭配溫潤細緻的Nappa皮革座椅，簡約又不失設計的格局筆觸帶來品牌顛峰之作，另外沒有用大螢幕與氣氛燈營造現今多數以為的奢華，而是以最簡單卻又是最難呈現的人與車溝通的介面。除質感面的營造，33T AWD Premium Sport車型也配備駕駛面部辨識個人化系統，該系統獨特之處就是駕駛輸入個人身高資訊後，系統會設定最佳化的座椅姿勢，同時調整後視鏡、方向盤位置和空調溫度，實際設定其坐姿和筆者習慣有些落差。

33T AWD Premium Sport車型儀表平台、方向盤與車門等處都採暖沙棕麂皮與皮革包覆。
33T AWD Premium Sport車型儀表平台、方向盤與車門等處都採暖沙棕麂皮與皮革包覆。
前後座椅也採棕色皮革，前座更是Nappa皮革與十向電調。
前後座椅也採棕色皮革，前座更是Nappa皮革與十向電調。
排檔座飾板也25S車型更具質感。
排檔座飾板也25S車型更具質感。
駕駛面部辨識個人化系統輸入個人身高資訊後，會設定座椅姿勢、後視鏡、方向盤位置和空調溫度。
駕駛面部辨識個人化系統輸入個人身高資訊後，會設定座椅姿勢、後視鏡、方向盤位置和空調溫度。
33T車型配備大型全景天窗。
33T車型配備大型全景天窗。
全車系配備12.3吋中控螢幕。
全車系配備12.3吋中控螢幕。
Sport模式儀表介面會呈現紅色。
Sport模式儀表介面會呈現紅色。
配備Level 2與前行煞車輔助、前方橫向車流警示、後車盲區煞車輔助等系統。
配備Level 2與前行煞車輔助、前方橫向車流警示、後車盲區煞車輔助等系統。
如果你有打算購買CX-60，建議最好直上33T AWD車型，並且加價3萬元升級Premium Sport (暖沙棕)或Premium Modern(星砂白)套件，因為這會讓座艙質感大大提升許多，再來駕駛面部辨識個人化系統與前座Nappa皮革與十向電調座椅，更帶來便利與舒適體驗，最後當然就是3.3升六缸渦輪引擎所帶來的飽滿動力，畢竟在小排量與電能世代中，這是Mazda的堅持也是獻給車迷的禮物。

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