▲ 【長期試駕】試一天不如試一週，原來Ford Kuga 180的好朝夕相處才知道

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為什麼要長期試駕？
回想剛入行時翻看歐美汽車雜誌，總欽羨於國外的試車環境，不僅風景美路況好，每當新車發表後還往往提供媒體長期試駕動輒一週甚至足月，藉以完整體驗設計與工程團隊的嘔心瀝血，對比台灣通常僅有一至兩天的試駕安排，論立意及效益勢必更美妙，因此若時間允許，有機會我們也總嘗試盡量將試車期程拉長，車同人一樣，彼此也需要時間醞釀，方能換得更深刻的體會與激盪。
就決定是你了 — KUGA 180 旗艦
好的，那麼要選擇哪輛車做為接下來一整週的通勤夥伴？從市場面看，國產中型SUV仍為當前最火熱的級距市場，但齊全配備與駕馭樂趣也依舊是買家關注的焦點，恰好不久前FORD發表24年式KUGA車系，既有印象中其不僅動力與操控討喜且配備齊全，開起來也相當俐落就手，於公於私，作為長期試駕的主角似乎是個好主意。
然而將24年式FORD KUGA型錄攤開依舊是洋洋灑灑陣容壯盛，不僅有EcoBoost® 180與EcoBoost® 250兩種不同動力選項，各自還都皆有風格迥異不同車型供選擇困難者腦力激盪，在考量自身需求與喜好後，於是選擇定價101.9萬元的KUGA 180旗艦為目標，畢竟其價位恰好落在最多家庭買家能夠接受的百萬大關，同時兼顧了動力、配備與高C/P值，甚至還具備牌照燃料稅費優勢，只得忍痛放棄24年式新增私心覺得帥到不行的KUGA 180 ST-Line Sport，或許留待下次再來好好體驗一番。
下班車潮
將車開出汐止展示中心，我與KUGA 180旗艦的一週相處正式展開，前情提要一下，由於平常輪流住在林口與基隆，但工作卻經常得往返台北市中心，因此比起一般消費者，個人的單週行駛里程通常來得更高，且多出不少高速公路與快速道路的使用機會，只是話別說太滿，由於取車當下恰逢週五下班交通顛峰時刻且還是雨天，一上路直接塞死車陣半小時，只得樂觀點想，恰巧利用機會重新熟悉KUGA的介面與功能不也挺好？
壅塞情形終有起色，踩下油門，驚覺KUGA 180旗艦的推力竟然如此的飽滿，要在走走停停的塞車路況下開得順，甚至還得控制一下右腳對於加速的渴望，光這點就明顯勝過一竿配置CVT變速系統的對手，而此時由12.3吋寬螢幕全數位儀錶與HUD智慧型抬頭顯示器所構成的駕駛介面，在下班車潮時刻汽機車亂竄的當口，也確保視線無需過度轉移，即可判讀簡明且清晰的重要行車資訊，與此同時，24年式FORD KUGA依舊讓SYNC® 3娛樂通訊整合系統、音響系統、空調出風口、空調控制介面、E-Shifter電子式旋鈕排檔系統、EPB按鍵式電子手煞車與動態行車模式切換系統由上至下由前至後依序擺放，易於熟悉且各司其職的介面設計不僅讓駕駛者更好上手，同時也能夠避免分神操作影響安全。
越往基隆雨勢越發滂沱，此時KUGA 180旗艦所標配的LED雙層矩陣型頭燈也起了作用，不僅在惡劣天候下帶來良好照明效果，即便台62線無路燈路段依舊確保清晰視野，再加上AHB自動遠光燈的適時切換協助，自能讓駕駛者倍感安心，同時又不致影響其他用路人的視線。
上山玩樂
說真的，我確實期待這個有KUGA陪伴週末的到來，畢竟扣除日常上下班以外，少有時間能夠駕車上山下海到處去玩，趁KUGA 180旗艦在手，開車帶了女友跑了金瓜石、水湳洞與雙溪等地踩點，閒適心情先不說，路途綿延不絕的山路才是私心渴望的重頭戲，眾所周知，FORD車系向來以盎然駕馭魅力取勝，但或許久未重逢，這次再試卻又一次驚豔於KUGA的底盤設定，如果用一般速度進出彎道，就是那種不疾不徐流暢滑順的節奏，手中這輛KUGA 180旗艦竟幾乎察覺不出側傾來，方向盤轉多少，車身便能輕鬆滑過預設動線，就別說SUV了，即便找來它牌掀背或房車都不見得如此俐落，再加上此時車艙的靜肅性超乎想像優異，或許先前試駕總開太快(咦？)，竟從未察覺FORD KUGA就算慢慢開也十足討好駕駛者與乘員。
當然我們通常不滿足於只用「一般速度」在山與山之間來去，再把速度拉高些，這時FORD KUGA相較於同級車的優勢將更加明顯，適才優異的側傾抑制以一種極為線性的態勢持續對抗離心力，連同清晰可聞的車體剛性，因此令四條車胎總能時時緊抓路面獲得最大摩擦力，於是你總很輕易就能信任這張底盤，即便開更快亦然，同時依舊保有適才提及極為流暢的速度節奏，坦白說，我們總陳述FORD KUGA擁有相當「歐洲」的動態調性，畢竟其底盤與懸吊等料件皆來自與雙B、Porsche及Volvo等豪華車款相同的歐系供應鏈，但對比許多歐洲車，FORD KUGA在堅實的C2平台與50%以上高剛性鋼材相助下，甚且帶來更加精湛的動態演繹，加上即便1.5升渦輪增壓引擎也具備強勁的180ps與26.3kg-m峰值輸出，每每出彎總帶來洶湧飽滿而令人愉悅的推力，加速體感甚至超越帳面數據想像，絕非溢美，這真是輛可以充分享受駕馭樂趣的家用SUV，就算不若KUGA ST-Line Sport19吋配胎的低扁平比，KUGA 180旗艦同樣得以享用令人喜出望外的熱血快感，果然，曾進比利時Lommel車輛研究測試中心千錘百鍊過的就是不一樣。
有趣的是正因FORD KUGA擁有相當熱血激情的動態反應，這幾天開下來有時想放鬆心情，反倒覺得將具備標準、省油、運動、防滑、雪地/砂地等功能的動態行車模式設定在省油或標準功能下更加閒適，畢竟年紀有了，時刻開啟運動模式有時還是稍嫌太過激動與亢奮。
日常相處
然後在走訪上述景點的空檔，也得以好好端詳KUGA 180旗艦的諸多設計與規劃，首先是視野通透的座艙，就算女生使用同樣感到友善且心安，剛才提及介面規畫妥善的優勢加上360°環景影像行車輔助系統，讓不常換車開的女友輕鬆找到信賴感，與此同時，KUGA 180旗艦還保有充裕的後座與行李廂空間，加上足踢感應式電動尾門、駕駛座10向電動調整/腰靠調整、後座空調出風口、十支揚聲器的B&O環艙音響系統以及車內設計良好的零碎小物置放空間與置杯架，不只旅途能夠坐得舒適，手機、包包或鑰匙等隨身物品也都有適當位子可放置，試駕期間也曾前往賣場選購有點重的家電產品，便利的行李廂開啟方式與偌大置物容積，都讓FORD KUGA對應家庭用車身份勝任愉快。
有趣的是在同級車款大量採取方正元素的設計潮流下，歐風色彩鮮明的FORD KUGA依舊保有滑順流暢的線條設計，甚至帶來幾許「小Macan」的動感輪廓，這部分反倒得到女友這種純「視覺系」觀者的讚揚，加以恰到好處的車格設定，更讓FORD KUGA看來比實際尺寸緊緻俐落，不致如部分SUV臃腫呆滯的視覺感受，理應可獲得更多數人的關愛目光。
高速巡弋
而與先前提及居住地恰好位於台北盆地邊陲有關，在試駕一週近400km的行駛里程中，大約一半以上距離都是在高速公路與快速道路跑出來，這景況當然正是體驗Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統的好時機，我們常說Level 2，現在越來越多新車也搭載符合美國汽車工程師協會(SAE)Level 2規範的駕駛輔助系統，但車開越多越清楚，不同品牌不同車款間的差異還真不小，儘管都能協助加減速並跟車、將車控制在車道中央並具備主動煞車輔助，但系統運作的順暢度與適用範圍卻各有高低優劣，只是在連續多天的使用過程中，可發現KUGA 180旗艦的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統不愧名列美國權威消費者報告評鑑Level 2前三大品牌，協助駕駛者的介入時機及作動細緻度都令人感到滿意，不會太過遲緩不積極，卻也不致過度敏銳令人感到突兀，總能掌握人車關係的甜蜜點，並以不疾不徐的姿態從旁協助，進而大幅降低長途駕駛的疲憊與辛勞。
就以台62線快速道路為例，由於往東北角瑞濱方向路上將遇上不少彎道，若車速設定較快，部分它牌駕駛輔助系統不見得確保車道維持都能正常運作，此時KUGA 180旗艦上的LCA車道導正系統不僅多數時刻總能克盡職責，就算遭遇交流道或分岔道路等失去路面標線狀態下也能及早提醒需接掌車輛，與此同時若速限降低，ISA智慧型速限輔助系統還能很聰明的協助iACC智慧型定速巡航調節系統下調車速，而即便遭遇塞車情形，可低速跟車的ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統也依舊能夠作動以輔助走停狀況，也就是說，有了Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，確實讓日常通勤駕駛狀態更加輕鬆，而得以將整天工作的辛勞排除在車艙之外。
朝夕相處更知好
有些車初見怦然心動，隨著時間流逝卻不見得再讓人留戀，但足足相處整週的KUGA 180旗艦卻不是，甫發表，我們便由衷愛上它的動力、操控與設計，而經過了好段時間再試駕，一試就試上整整一週近400km里程，竟發覺其各方面表現原來更投我的所好，不僅作為一輛日常用車絕對稱職，以其SUV的休旅本格，再加上強大的駕馭魅力、動態反應與駕駛輔助，甚至比起原先想像的還要更美好，在還車回家的路上，試駕KUGA 180旗艦的鮮明記憶竟久佔腦海揮之不去。