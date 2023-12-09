一堆人做錯！韓國人示範「道地泡麵煮法」 1動作是關鍵：麵條Q爆
韓國泡麵因湯頭美味、麵條較有嚼勁，受到許多老饕歡迎。對此，就有一名韓國YouTuber「約瑟」教學如何煮出道地的韓國味泡麵，並強調「麵條Q彈而不軟爛」的關鍵，其中一點就是水滾後先加入調味料，讓鹽巴增加滾水的沸點。另外，他也示範加入豬後腿肉及黃豆芽，就能煮出清爽版韓國泡麵。
記者賴禹妡／綜合報導
網紅「dinner lin低能林」日前在YouTube頻道上傳影片，他邀請韓國YouTuber好友「約瑟」教學如何煮出最道地的韓國味泡麵。兩人先是採購了韓國泡麵、泡菜、蔥、黃豆芽等食材，並強調韓國泡麵最大重點就是「快煮」，可以選用洋銀鍋來料理，「這個鍋很薄、導熱很快，沸騰的時間很短」。
約瑟先是煮了原始版的韓國泡麵，他加入少量開水後，等水煮滾就先放調味料，並解釋水加了鹽巴後會使沸點上升，這是讓麵條Q彈的關鍵。另外也可以順著麵條紋路將泡麵折成兩半，可以讓麵條更快煮熟，大約煮4分鐘之後再撒上一點蔥花及辣椒就可以起鍋，「這是最經典的味道」，成品完美出爐，拍攝團隊一邊試吃也一邊驚喊：「麵的Q度剛好，味道也很好」。
約瑟強調「麵條Q而不爛」的關鍵在於選擇薄鍋、大火快煮以及煮沸後先加調味料，且水量也放得不多，讓湯底更濃厚美味。約瑟接著也教學另一種韓國泡麵煮法，他先是下油爆炒青蔥以及豬後腿肉，等豬肉炒熟後加入熱水等至沸騰，水滾後先加調味粉及泡麵，麵條熟了之後再加入黃豆芽，再稍微煮一下即可起鍋。
約瑟透露，韓國人冰箱裡如果有剩下的肉，就會用這個煮法吃泡麵。拍攝團隊試吃這個版本，則表示味道跟剛剛的煮法很不一樣，加入了蔥以及豆芽的香味，經過豬肉及蔬菜的味道改變後，湯頭多了清爽的味道。