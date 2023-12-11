▲Volkswagen「GTI 湖畔嘉年華」明年夏季回歸狼堡，24 年式 Golf 指定車型升級矩陣式頭燈

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而全新 24 年式 The Golf GTI 車頭配有專屬紅色水箱飾條、上綴有專屬 GTI 徽飾，下方橫柵式水箱護罩搭配專屬X 型 LED 霧燈， C 柱則保留其經典寬厚樣式，輪圈選用 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，不僅帶來新穎風采也承繼車迷喜愛的經典情懷。The Golf GTI 採用 MQB 模組化橫置引擎底盤打造而成，兼顧輕巧與堅實安穩，其擁有最大馬力245ps、最大扭力37.8 kgm，外加搭載七速 DSG 雙離合器變速箱，0-100 km/h 瞬間加速僅需 6.3 秒，另配備 GTI 專屬運動化懸吊系統，包含前輪的麥花臣式懸吊系統和防傾桿、與後輪的獨立式多連桿懸吊系統以及防傾桿，駕駛得以感受舒適的乘坐感和穩定的操縱感。且導入全新 VDM 車輛動態管理系統，有效控制專屬的前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ，針對前軸的內外輪做最妥善的分配，提高過彎極限賦予駕駛更豐富的駕車體驗。
The Golf 全車系標配駕駛艙中央 SRS 氣囊、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，含 Front Assist 車前碰撞預警系統，Travel Assist 智慧車陣穿梭系統囊括道路虛擬實境顯示功能、全速域ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統還有主動式車道修正輔助系統，全面守護消費者行車安全，讓駕駛變得更輕鬆安心。
230 eTSI 智能特仕版具備 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，內含道路虛擬實境顯示功能 – 入門版，而且支援 App-Connect 多媒體手機鏡射，12 月 31 日前領牌享早鳥優享價 109.8 萬元、零利率 60 萬元 40 期分期付款專案和第五年延長保固 ( 價值28,400元 )，此外， 280 eTSI Style 目前售價為128.8 萬元， 280 eTSI R-Line 建議售價 139.8 萬，並且享有零利率80萬40期分期付款方案以及第五年延長保固，其中280 eTSI Style 以上車型新增兩大標配： HUD 投影式抬頭顯示器（原選配價：45,000元），能直接投影車速、導航資訊與駕駛輔助系統詳細資訊於擋風玻璃上，駕駛無須移開視線，即可得知重要資訊；Harman Kardon 頂級環繞音響系統（原選配價：35,000元），擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器和 12 聲道，渾厚的中低音和多種音場設定，乘坐時能盡情享受精緻悠揚的樂音。
280 eTSI R-Line 以上車型更進一步升級搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組： LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換（價值30,000元），依駕駛環境、車速、模式與轉向角度智慧變化，精準給予燈光分布與照明亮度，夜間行駛時更佳的遮光功能和關閉部分 LED 光束照明，有效增加駕駛安全性。
車款
建議售價
|24年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,128,000元
早鳥優享價：1,098,000元
（限 12 月 31日前領牌）
|24年式Golf 280 eTSI Style
1,288,000元
|24年式Golf 280 eTSI R-Line
1,398,000元
|24年式Golf GTI
1,758,000元
|24年式 Golf R
2,138,000元