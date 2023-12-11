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Volkswagen「GTI 湖畔嘉年華」明年夏季回歸狼堡，24 年式 Golf 指定車型升級矩陣式頭燈

▲Volkswagen「GTI 湖畔嘉年華」明年夏季回歸狼堡，24 年式 Golf 指定車型升級矩陣式頭燈
▲Volkswagen「GTI 湖畔嘉年華」明年夏季回歸狼堡，24 年式 Golf 指定車型升級矩陣式頭燈

2GameSome - 有車賞

Golf GTI 車迷間不可錯過的年度盛事，長達 40 年在奧地利 Wörthersee 定期歡聚的「GTI 湖畔嘉年華」即將回到德國舉行，承襲活動「回家」的理念，Volkswagen 首度移師品牌總部—德國狼堡 (Wolfsburg) ，和車迷分享對於 The Golf GTI 的喜愛。而經過將近半世紀的傳承與創新，The Golf 車型現已來到第八代， 24 年式 The Golf GTI　搭載專屬運動化懸吊系統和前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ ，提供乘坐舒適度還有過彎穩定性，目前推出零利率 80 萬元 40 期分期付款，並且享第五年延長保固（價值 21,900 元），另有現金購車方案。The Golf 230 eTSI 智能特仕版具有 IQ.DRIVE 智能輔助系統，含 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、道路虛擬實境顯示功能 – 入門版，守護駕駛行車安全， 12 月 31 日前領牌可獲早鳥優享價 109.8 萬元。280 eTSI Style 以上車型首次將 HUD 投影式抬頭顯示器和 Harman Kardon 頂級環繞音響系統列為標備（原選配價：80,000元）， 280 eTSI R-Line 以上車型更升級採用 IQ.LIGHT 智慧燈組： LED Matrix 矩陣式頭燈，與 DLA 動態頭燈自動切換（價值 30,000元）。台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「 Volkswagen 一直以來注重乘駕體驗、在乎消費者能享受更多采的駕駛樂趣和先進的智慧科技。」歡迎消費者前往試乘，趁此良機入手德製工藝，暢行科技駕馭。

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GTI 三個字母是運動、熱血、力學的象徵，其勢不可擋的魅力，多年來征服世界無數車迷的心，造就「傳奇鋼砲始祖」的地位，其中世界最大的 GTI 車聚，當屬自 1982 年起，定期在奧地利 Wörthersee 舉行的年度盛宴 – 「 GTI 湖畔嘉年華」。明年聚會官方已搶先釋出消息，活動主題環繞「回家」的精神，帶車迷們回到Volkswagen 的故鄉 – 德國狼堡 (Wolfsburg) ，這裡不僅對 The Golf GTI 有重大意義，更是品牌的歸屬與起點，藉由車聚，狼堡也同時會成為 GTI 車迷們的新家。 Volkswagen 除安排車輛展示、舞台表演和俱樂部的交流，還準備許多不同的活動和驚喜，誠摯邀請全世界車迷一同參與這場熱鬧派對。

而全新 24 年式 The Golf GTI 車頭配有專屬紅色水箱飾條、上綴有專屬 GTI 徽飾，下方橫柵式水箱護罩搭配專屬X 型 LED 霧燈， C 柱則保留其經典寬厚樣式，輪圈選用 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，不僅帶來新穎風采也承繼車迷喜愛的經典情懷。The Golf GTI 採用 MQB 模組化橫置引擎底盤打造而成，兼顧輕巧與堅實安穩，其擁有最大馬力245ps、最大扭力37.8 kgm，外加搭載七速 DSG 雙離合器變速箱，0-100 km/h 瞬間加速僅需 6.3 秒，另配備 GTI 專屬運動化懸吊系統，包含前輪的麥花臣式懸吊系統和防傾桿、與後輪的獨立式多連桿懸吊系統以及防傾桿，駕駛得以感受舒適的乘坐感和穩定的操縱感。且導入全新 VDM 車輛動態管理系統，有效控制專屬的前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ，針對前軸的內外輪做最妥善的分配，提高過彎極限賦予駕駛更豐富的駕車體驗。

The Golf 全車系標配駕駛艙中央 SRS 氣囊、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，含 Front Assist 車前碰撞預警系統，Travel Assist 智慧車陣穿梭系統囊括道路虛擬實境顯示功能、全速域ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統還有主動式車道修正輔助系統，全面守護消費者行車安全，讓駕駛變得更輕鬆安心。

230 eTSI 智能特仕版具備 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，內含道路虛擬實境顯示功能 – 入門版，而且支援 App-Connect 多媒體手機鏡射，12 月 31 日前領牌享早鳥優享價 109.8 萬元、零利率 60 萬元 40 期分期付款專案和第五年延長保固 ( 價值28,400元 )，此外， 280 eTSI Style 目前售價為128.8 萬元， 280 eTSI R-Line 建議售價 139.8 萬，並且享有零利率80萬40期分期付款方案以及第五年延長保固，其中280 eTSI Style 以上車型新增兩大標配： HUD 投影式抬頭顯示器（原選配價：45,000元），能直接投影車速、導航資訊與駕駛輔助系統詳細資訊於擋風玻璃上，駕駛無須移開視線，即可得知重要資訊；Harman Kardon 頂級環繞音響系統（原選配價：35,000元），擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器和 12 聲道，渾厚的中低音和多種音場設定，乘坐時能盡情享受精緻悠揚的樂音。

280 eTSI R-Line 以上車型更進一步升級搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組： LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換（價值30,000元），依駕駛環境、車速、模式與轉向角度智慧變化，精準給予燈光分布與照明亮度，夜間行駛時更佳的遮光功能和關閉部分 LED 光束照明，有效增加駕駛安全性。



建議售價

24年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,128,000元

早鳥優享價：1,098,000元

（限 12 月 31日前領牌）

24年式Golf 280 eTSI Style

1,288,000元

24年式Golf 280 eTSI R-Line

1,398,000元

24年式Golf GTI 

1,758,000元

24年式 Golf R 

2,138,000元

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