《歡迎來到駒田蒸餾所》把威士忌製作過程搬上銀幕！主角對酒改觀

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聲演駒田琉生的聲優早見沙織在參與配音前，總認為威士忌是屬於大人的成熟飲品，雖然自己愛喝「Highball」，但其實對威士忌感到陌生。直到聲演《歡迎來到駒田蒸餾所》，早見也下定決心親自購入威士忌，「雖然我不太了解威士忌，不確定產品是好是壞，但這是我第一次決定要嘗試購買！」
早見沙織也分享飲用心得：「威士忌已不再是高高在上或遙不可及的東西，本片細緻描繪威士忌的製作過程，讓我知道它是花費許多心思，一點一滴所釀造而成。在詮釋琉生之後，我也再度拿起威士忌，現在喝起來有一種熟悉感，知道這是一種傾注很多人心血的美妙飲品！」
《歡迎來到駒田蒸餾所》已在台上映，故事講述年輕又有抱負的駒田琉生（早見沙織配音），為了繼承亡父所經營的「駒田蒸餾所」，放棄熱愛的藝術，重返老家就任社長。她不僅要重新經營面臨困難的蒸餾所，還要凝聚家人們分崩離析的心，更試圖重現因災害影響而無法釀造、被稱為「家族之絆」的夢幻威士忌「獨樂」。這時，她遇到一家新聞網站的記者高橋光太郎（小野賢章配音），臨危受命前來採訪她與蒸餾所，而這似乎成為重現「獨樂」的一道希望之光。
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