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《歡迎來到駒田蒸餾所》把威士忌製作過程搬上銀幕！主角對酒改觀

▲《歡迎來到駒田蒸餾所》劇組耗費一年半的時間，對威士忌進行全面研究。（圖／采昌國際多媒體）
▲《歡迎來到駒田蒸餾所》劇組耗費一年半的時間，對威士忌進行全面研究。（圖／采昌國際多媒體）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動畫電影《歡迎來到駒田蒸餾所》將威士忌的完整製作過程搬上大銀幕，聲演女主角「駒田琉生」的聲優早見沙織，透露在參與電影製作前，雖然很愛喝「Highball」（威士忌蘇打），但對威士忌還是感到有距離感，直到詮釋這位蒸餾所社長的角色之後，讓她不僅下定決心親自選購威士忌，更對威士忌大大改觀。

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▲《歡迎來到駒田蒸餾所》由聲優早見沙織為女主角「駒田琉生」獻聲。（圖／采昌國際多媒體）
▲《歡迎來到駒田蒸餾所》由聲優早見沙織為女主角「駒田琉生」獻聲。（圖／采昌國際多媒體）
《歡迎來到駒田蒸餾所》融合日本威士忌製作與家族親情元素，描繪繼承蒸餾所的年輕女社長「駒田琉生」，不僅要重振經營困難的蒸餾所，更得凝聚家人們的心，只為重現被稱為「家族之絆」的夢幻威士忌。

聲演駒田琉生的聲優早見沙織在參與配音前，總認為威士忌是屬於大人的成熟飲品，雖然自己愛喝「Highball」，但其實對威士忌感到陌生。直到聲演《歡迎來到駒田蒸餾所》，早見也下定決心親自購入威士忌，「雖然我不太了解威士忌，不確定產品是好是壞，但這是我第一次決定要嘗試購買！」

早見沙織也分享飲用心得：「威士忌已不再是高高在上或遙不可及的東西，本片細緻描繪威士忌的製作過程，讓我知道它是花費許多心思，一點一滴所釀造而成。在詮釋琉生之後，我也再度拿起威士忌，現在喝起來有一種熟悉感，知道這是一種傾注很多人心血的美妙飲品！」

《歡迎來到駒田蒸餾所》已在台上映，故事講述年輕又有抱負的駒田琉生（早見沙織配音），為了繼承亡父所經營的「駒田蒸餾所」，放棄熱愛的藝術，重返老家就任社長。她不僅要重新經營面臨困難的蒸餾所，還要凝聚家人們分崩離析的心，更試圖重現因災害影響而無法釀造、被稱為「家族之絆」的夢幻威士忌「獨樂」。這時，她遇到一家新聞網站的記者高橋光太郎（小野賢章配音），臨危受命前來採訪她與蒸餾所，而這似乎成為重現「獨樂」的一道希望之光。

▲為女主角配音的早見沙織，期盼本片能如威士忌般代代傳承。（圖／采昌國際多媒體）
▲為女主角配音的早見沙織，期盼《歡迎來到駒田蒸餾所》能如威士忌般代代傳承。（圖／采昌國際多媒體）
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