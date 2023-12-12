比亞迪仰望U9四電動馬達上身 1,287匹最大馬力、2秒完成百公里加速
中國大廠BYD比亞迪的極致純電超跑仰望U9終於正式發表，這輛車上共有四具電動馬達，每具電動馬達可以提供322匹的最大馬力，因此讓綜效馬力來到驚人的1,287匹，其靜止加速到100km/h的時間只需要2秒就可以完成，不過重量方面稍嫌劣勢，比起之前突破多項加速紀錄的Rimac Nevera還要重了175公斤。
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其實BYD比亞迪的仰望U9早就已經被世人知道，而現在是揭露這輛車的量產規格，沒人想到的是這輛車竟然比起先前預期的還要更加強大，而且就連身車尺碼也相當龐大，車長4,966mm、寬2,029mm、高1,295mm、軸距2,900mm，作為一輛超跑來說這尺寸相當驚人，不過這也是為了可以在前後軸之間塞進100kWh電池的解決方法，而這個電池將為四具電動馬達提供能源，每顆電動馬達擁有322匹最大馬力，綜效馬力來到1,287匹，比起最初預計的1,100匹還要大上許多。
或許有人會說這麼大的馬力根本用不到，但是對比他2,475公斤的車重，馬力大一點還是會比較有超跑的加速感，而這輛車也比Rimac Nevera還要重了175公斤，但加速表現相差不多，靜止加速到時速100km/h的時間為2秒，最高時速則是來到300km/h，而根據中國CLTC測試規範下，車輛充電一次可以行駛700公里，另外U9的「雲輦X」主動懸吊控制系統也是一大看點，透過阻尼控制車輛複雜的動態，甚至可以讓車輛三輪行駛以及上下跳動，這輛車已經擁有該品牌的所有先進技術，而且只要100萬人民幣，折合台幣約438.7萬元而已。