日本居酒屋遇「潛規則」！外國人真的多收一筆錢　日文好才能規避

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近期在社群網站上，有中國大陸的旅客飛往日本東京，在12月9日時進入了千代田區一間居酒屋用餐，結果結帳時卻發現帳單上多了一筆「外國人用 席料」的500日圓費用，兩人就要價1000日圓，讓他忍不住上網發問「這費用是什麼？」
隨後有一位長期旅居當地的中國網友，也在隔天（10日）前往實際測試，結果精通日文的他，最終結帳時他卻只被收了220日圓，直接破案解答：「這間店家外國朋友可以避雷，他們座位費是外國人收500圓，看不出來的就收220，我的口語成功迷惑了他們」。
粉專《日本省錢小站》特派員分享這個案例，並驚呼：「這是一個日文說得好就能省錢的真實案例，別被店員發現你是外國人的話，就能夠省下330日幣」。台灣網友們也紛紛提出看法：「其實訂房間也是，到日本的日語網站上訂房，很多時候會有比較便宜的」、「其實不只日本，很多國家都這樣...外國人又是另一種價錢」、「好像是因為日本目前有過度觀光的問題」、「在台灣有外國人差別早就被噴爆了」。
對此，《NOWnews今日新聞》也訪問曾旅日工作多年的吳先生，他表示，自己在東京神奈川幾年下來，因為精通日文，所以都沒有遇過店家收取外國人的座位費過，「在新宿也有許多居酒屋會拉客，知道外國人後會聊一下，要確認懂不懂日文，一種是怕有糾紛，另一種則是真心要坑」。