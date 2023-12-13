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日本居酒屋遇「潛規則」！外國人真的多收一筆錢　日文好才能規避

▲日前有外國遊客到日本當地居酒屋吃飯，結帳時卻發現「被多收錢」。（圖／pakutaso）
▲日前有外國遊客到日本當地居酒屋吃飯，結帳時卻發現「被多收錢」。（圖／pakutaso）

記者潘毅／綜合報導

日本的居酒屋文化盛行，許多上班族下班時都會前往應酬，許多國外旅客從日劇中看到後，飛往當地也都會想要體驗看看這種感受。不過近期就有旅客上網抱怨，自己遇上了店家專為外國人設置的「潛規則」價格，直接多付了一筆錢。對此，曾長期日本生活的過來人也分享自身體驗。

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日本多數居酒屋通常都會有「お通し」（招待小菜）費用，店家通常都會在客人入座時，先送上「お通し」，平均一人收費2百至1000日圓不等（約新台幣70至310元），每間店送上的菜色也各有特色，可以說是一項驚喜。

▲日本多數居酒屋通常都會有「お通し」（招待小菜）費用，每間店家的菜色有所不同，最常見的就是一盤毛豆。（圖／pakutaso）
▲日本多數居酒屋通常都會有「お通し」（招待小菜）費用，每間店家的菜色有所不同，最常見的就是一盤毛豆。（圖／pakutaso）
近期在社群網站上，有中國大陸的旅客飛往日本東京，在12月9日時進入了千代田區一間居酒屋用餐，結果結帳時卻發現帳單上多了一筆「外國人用　席料」的500日圓費用，兩人就要價1000日圓，讓他忍不住上網發問「這費用是什麼？」

隨後有一位長期旅居當地的中國網友，也在隔天（10日）前往實際測試，結果精通日文的他，最終結帳時他卻只被收了220日圓，直接破案解答：「這間店家外國朋友可以避雷，他們座位費是外國人收500圓，看不出來的就收220，我的口語成功迷惑了他們」。

粉專《日本省錢小站》特派員分享這個案例，並驚呼：「這是一個日文說得好就能省錢的真實案例，別被店員發現你是外國人的話，就能夠省下330日幣」。台灣網友們也紛紛提出看法：「其實訂房間也是，到日本的日語網站上訂房，很多時候會有比較便宜的」、「其實不只日本，很多國家都這樣...外國人又是另一種價錢」、「好像是因為日本目前有過度觀光的問題」、「在台灣有外國人差別早就被噴爆了」。

▲有中國大陸的旅客到日本東京一間居酒屋用餐，結果結帳時卻發現帳單上多了一筆「外國人用　席料」費用。（圖／取自《日本省錢小站》）
▲有中國大陸的旅客到日本東京一間居酒屋用餐，結果結帳時卻發現帳單上多了一筆「外國人用　席料」費用。（圖／取自《日本省錢小站》）
對此，《NOWnews今日新聞》也訪問曾旅日工作多年的吳先生，他表示，自己在東京神奈川幾年下來，因為精通日文，所以都沒有遇過店家收取外國人的座位費過，「在新宿也有許多居酒屋會拉客，知道外國人後會聊一下，要確認懂不懂日文，一種是怕有糾紛，另一種則是真心要坑」。

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