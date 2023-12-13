「藍天教室」伴偏鄉25年！雲門教武術、生活律動　建立學童自信心

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台灣好基金會說明，「生活律動」課程不教孩子模仿動作跳舞，而是為孩子創造情境與想像，透過觀察和創意的延伸，引導他們創造屬於自己的動作，讓孩子去連結自己的身體，也接受別人的身體。雲門的「武術」，不教年輕人打架，而是一拳一拳，一腳一腳，安靜而專注的，讓自己的身體和心靈都安靜下來，向內琢磨自己的生命厚度與廣度，透過握緊拳頭，找回靜定的心和發亮的眼睛。
柯文昌說，「藍天教室」讓教育資源相對比較不足的鄉村小鎮裡的孩子們，透過雲門老師的引導與陪伴，打開五感，探索與認識自己，啟發想像力與創造力，他希望透過「藍天教室」平衡城鄉教育的落差，豐沛鄉鎮學校的創新教育資源。
2021年，貿聯國際董事長梁華哲得知「藍天教室」計畫，深受感動，主動表示願意加入「藍天教室」，以實際行動支持台灣好基金會的鄉鎮教育工作。
台灣好基金會表示，梁華哲與妻子郭殷如都是台南人，深知創新教育對於大都市以外的孩子們有多重要，因此，2015年曾支持台灣好基金會的「神農計劃」，並親自去認養的苗栗興隆國小，和孩子們一起開田。
台灣好基金會指出，此次，貿聯國際加入「藍天教室」，梁華哲夫妻不僅親自前往新北市坪林國小觀課，仔細了解雲門舞蹈教室的「生活律動」和「武術」的課程內容，與孩子們的學習反應，同時也邀請雲門舞蹈教室前往貿聯為員工開課，盼公司同仁能理解「藍天教室」對偏鄉孩子的意義。
台灣好基金會說，「藍天教室」在新北、苗栗及南投總共認養10所國小，包括新北坪林國小、苗栗新英國小、中和國小、坪頂國小、南投親愛國小等，每學期安排15至18堂課。另外，每年暑假則在台南下營、苗栗通霄及屏東潮州辦理為期5天4夜的短期營隊，讓沒有辦法成為「藍天教室」認養小學的孩子，也有機會在音樂與舞蹈的世界中舒展身心，發現自己與身體、自己與他人、自己與世界的不同體感和文化，釋放快樂的能量。
新英國小學童今天在台北蔡瑞月舞蹈社大草原，展現學習武術的成果，坪林國小學童則展現生活律動課程內容。新英國小校長李淑媛說，自己6年前到新英時，很驚訝學生都在學武術，細究後才發現「藍天教室」不是教孩子學跳舞、武術功法，而是學習基本功、紮馬步、伸展軀體，讓孩子靜下來，學會與自己對話，並建立自信心；她認為，孩子在這樣的靜心訓練下，除了建立自信心，還培養許多美德、學會人與人的基本互動，守秩序又有禮貌。