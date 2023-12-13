▲ 五噸商用車新勢力，Hyundai QT500大霸王霸氣登場

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Hyundai商用車致力成為客戶事業的最佳夥伴，打造高品質、信賴滿意和先進科技的商用車款，從輕型/重型貨車、城際巴士到40噸以上拖曳車，全面訴求歐化人性設計、高效能動力特點，滿足廣大營業商用車客群。有鑑於國內商用車法規開放後的物流載運需求大幅增加，Hyundai商用車總經銷南陽實業積極布局五噸級新車導入，今(13)日全新上市的QT500大霸王，以「5夠霸 - 大載貨、大安全、大舒適、大車格、大安心」五項霸氣優勢，搶攻國內五噸商用車短中程運輸。國內上市共推出四車型：中軸6速手排、中軸6速自手排、長軸6速手排、長軸6速自手排，搭配全國主要縣市售後服務據點網絡與車體打造協力廠，全力幫助中小企業頭家稱霸在每一條道路上。
真正賺錢幫手 同級最寬超大貨床
Hyundai商用車瞭解企業頭家對商用車載運量與耐用品質的需求，全新QT500大霸王遠勝同級的2.22米寬貨床，以國內常見1.1米寬棧板而言可輕鬆雙倍貨運量，真正實現一趟抵兩趟的載送效益，同時南陽實業已在全國布建車體打造廠，提供出廠即送打造框式木床、廂式、冷凍、油壓尾門或特殊規格完成車，一條龍化購車改裝認證作業，加上16處經銷據點與特約售後保修廠，幫助企業頭家掌握每個賺錢機會。
QT500大霸王搭載重車級氣壓煞車系統，氣壓強勁制動力可減低約20%煞車距離，亦無傳統油壓煞車高溫氣阻問題，對於日常高負重下的行駛有效煞停至為重要，加上同級唯一氣壓手煞車，並採用高剛性鋼材強化橫向鋼樑，撞擊安全標準符合歐規最高等級ECE R29，安全性大幅提升。領先加入Hyundai SmartSense先進主動安全科技，包含LDWS車道偏離預警、EHS斜坡起步輔助、FCWS前方碰撞預警、AEBS緊急煞車輔助、VDC車身動態穩定、ABS煞車防鎖死以及法規標準配備四路行車紀錄器、數位行車記錄儀等，強化每趟運途駕駛與行人的安全。
新世代車頭座艙設計 安心品質四年原廠保固
此外，大舒適—重車級豪華座艙，QT500大霸王的寬體挑高座艙，降低駕駛與助手長期處在車艙的空間壓迫不適，嶄新中文化7吋數位儀表與中控台介面操作親切就手，並提供選配升級重車級豪華座椅，讓商用車駕駛乘座更具人性化。大車格—歐風大器車頭、寬體車身、碩大氣壩及Crossed Dynamic動態交叉設計語彙營造QT500大霸王外觀十足力量感，空氣力學僅0.659Cd低風阻，有效減少日常載運的燃油耗能，加上配置符合六期法規2.8L柴油渦輪引擎，最大馬力146ps、最大扭力40.8kgm，柴油動力充沛低轉速起步更迅速。大安心—四年12萬保固，QT500大霸王已在國內機構經過12萬公里的耐久嚴苛測試，包含平路、山路、惡路等路況，品質耐用性高，且提供四年或12萬公里原廠保固，安心保證讓企業頭家真正放心。
總經銷南陽實業完整布局QT500大霸王銷售服務體系，全台四大經銷商由北到南開設專營銷售與保修服務，並積極陸續建置新特約維修廠，讓企業頭家們能放心買車，安心用車。上市購車優惠或全國經銷據點，請洽Hyundai官方網站。