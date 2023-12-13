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布丁狗小改款新潮更舒適 Citroen e-Berlingo歐洲獨賣

▲ 布丁狗小改款新潮更舒適 Citroen e-Berlingo歐洲獨賣
▲ 布丁狗小改款新潮更舒適 Citroen e-Berlingo歐洲獨賣

Carture 車勢文化

雪鐵龍Citroen品牌旗下相當受到歡迎的MPV車款Berlingo現在迎來了小改款，換上了全新面貌的布丁狗擁有更新潮的感受，尤其是車頭造型的部分加上了全新的廠徽設計，並且在電動e-Berlingo上有更良好的效率，輔以高品質的內裝鋪陳以及兩個放大的螢幕，讓這輛車的競爭力可以更好，歐洲以外的市場也將維持著汽柴油多種動力選擇，讓產品依舊擁有迷人的吸引力。

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Berlingo小改款擁有更新穎的外觀特色，在歐洲市場也獨家推出電動版本e-Berlingo。
Berlingo小改款擁有更新穎的外觀特色，在歐洲市場也獨家推出電動版本e-Berlingo。
布丁狗Berlingo在台灣其實頗受好評，在MPV廂型車市場當中其外貌相對年輕許多，輔以特別的法式浪漫設計情懷更有特色，而現在原廠為這輛車推出了小改款車型，並且在歐洲市場獨家販售e-Berlingo純電動版本，外觀設計部分改採更為新潮的設計手法，車頭造型完全改變，日行燈採用分段式處理相當具有鑑別度，而車頭的新式橢圓廠徽與貫穿水箱護罩的黑色飾板搭配具有些許復古元素，此外如果是選配上Advanced Comfort XTR Pack的車款，則會擁有霧銀防刮底板配置。

而內裝是一大改變重點，駕駛前方的儀表以及中央螢幕都採用了10吋配置，擁有無線Apple CarPlay以及Android Auto功能，並且搭配最新的輔助駕駛以及可以跟車到停的ACC系統，另外在前排的座椅部分原廠強調擁有全新的高品質泡綿，並且增強側面支撐性表現讓整體舒適度提高，而在動力部分，e-Berlingo使用136匹單電動馬達配置，由50kWh的LFP鋰電池提供能源，擁有320公里的續航里程(WLTP)，比過去增加了20%，支援100kW快充，0~80%只需要30分鐘就可以完成，而在其他市場也有三種柴油動力(90匹、100匹、130匹)以及兩種汽油動力(110匹、130匹)的選擇。

小改款之後的Berlingo雖然整體車型樣貌維持一樣，不過在車頭的裝飾有很大改變。
小改款之後的Berlingo雖然整體車型樣貌維持一樣，不過在車頭的裝飾有很大改變。
車頭的整體設計有很大改變，日行燈改變加上更換全新廠徽，兩者搭配出截然不同的風格。
車頭的整體設計有很大改變，日行燈改變加上更換全新廠徽，兩者搭配出截然不同的風格。
橢圓形的新式廠徽與兩旁貫穿車頭的黑色飾板搭配相當好看，而新式廠徽的設計其實不少人認為帶有經典復古元素。
橢圓形的新式廠徽與兩旁貫穿車頭的黑色飾板搭配相當好看，而新式廠徽的設計其實不少人認為帶有經典復古元素。
日行燈採用三段式分離的設計，這將會在未來Citroen品牌的車款當中經常看見。
日行燈採用三段式分離的設計，這將會在未來Citroen品牌的車款當中經常看見。
車輛後方採用直立式尾燈設計，辨識度提高讓安全性更好。
車輛後方採用直立式尾燈設計，辨識度提高讓安全性更好。
除了直立式的尾燈之外，其於鈑件依舊維持單調的設計，而尾窗一樣可以單獨開啟。
除了直立式的尾燈之外，其於鈑件依舊維持單調的設計，而尾窗一樣可以單獨開啟。
純電的e-Berlingo僅在歐洲市場販售，136匹搭配50kWh電池，純電續航里程僅有320公里。
純電的e-Berlingo僅在歐洲市場販售，136匹搭配50kWh電池，純電續航里程僅有320公里。
內裝換上了10吋的全數位儀表以及10吋的中央車載娛樂系統，讓科技感受提高。
內裝換上了10吋的全數位儀表以及10吋的中央車載娛樂系統，讓科技感受提高。
中央車載娛樂系統是最新的My Citroen Play，可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto。
中央車載娛樂系統是最新的My Citroen Play，可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto。
排檔的設計相當簡潔有力，不僅視覺上更加間單，同時也為車內騰出更多空間。
排檔的設計相當簡潔有力，不僅視覺上更加間單，同時也為車內騰出更多空間。
前排座椅原廠強調搭載更高品質的發泡棉，並且增強側邊支撐性，將會讓舒適感受更好。
前排座椅原廠強調搭載更高品質的發泡棉，並且增強側邊支撐性，將會讓舒適感受更好。
中央同樣維持三個獨立座椅的設定，而且車內有著多種空間可以使用。
中央同樣維持三個獨立座椅的設定，而且車內有著多種空間可以使用。
Berlingo小改款過後動力維持一樣的設定，汽、柴油多種動力選擇讓消費者有最好的配置。
Berlingo小改款過後動力維持一樣的設定，汽、柴油多種動力選擇讓消費者有最好的配置。

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