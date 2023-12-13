▲ 布丁狗小改款新潮更舒適 Citroen e-Berlingo歐洲獨賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
布丁狗Berlingo在台灣其實頗受好評，在MPV廂型車市場當中其外貌相對年輕許多，輔以特別的法式浪漫設計情懷更有特色，而現在原廠為這輛車推出了小改款車型，並且在歐洲市場獨家販售e-Berlingo純電動版本，外觀設計部分改採更為新潮的設計手法，車頭造型完全改變，日行燈採用分段式處理相當具有鑑別度，而車頭的新式橢圓廠徽與貫穿水箱護罩的黑色飾板搭配具有些許復古元素，此外如果是選配上Advanced Comfort XTR Pack的車款，則會擁有霧銀防刮底板配置。
而內裝是一大改變重點，駕駛前方的儀表以及中央螢幕都採用了10吋配置，擁有無線Apple CarPlay以及Android Auto功能，並且搭配最新的輔助駕駛以及可以跟車到停的ACC系統，另外在前排的座椅部分原廠強調擁有全新的高品質泡綿，並且增強側面支撐性表現讓整體舒適度提高，而在動力部分，e-Berlingo使用136匹單電動馬達配置，由50kWh的LFP鋰電池提供能源，擁有320公里的續航里程(WLTP)，比過去增加了20%，支援100kW快充，0~80%只需要30分鐘就可以完成，而在其他市場也有三種柴油動力(90匹、100匹、130匹)以及兩種汽油動力(110匹、130匹)的選擇。