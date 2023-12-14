▲跟上市場需求─SsangYong 2024新年式Rexton試駕

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外觀上，Rexton在2021年小改款時就做出了大幅調整，導上超大型交織點鑽式水箱護罩及全新樣式頭燈及尾燈，增添都會氣息，而新年式變更在於全新流水式前後方向燈，流動式燈光效果更顯科技感，同時變更了鋁圈樣式，與先前販售的車型做出區隔。
內裝則在中控台有明顯變更，中央影音系統升級12.3吋觸控式影音主機，螢幕採懸浮式設計，冷氣出風口則移置螢幕下方，橫式格柵與飾板連貫整個中控台，視覺上更為大氣俐落；影音主機同樣支援連接Apple Car Play與Android Auto，亦能透過此螢幕操作空調系統以及AVM環景攝影系統。另一項有感變更是充電座，因應全球消費型電子產品規格整合，Rexton全車充電座從原有的USB-A介面更改為USB-C，也就是說，從此可以在車內替你的MacBook或Switch充電了。
Rexton身為品牌旗艦七人座車型，安全輔助自然不能漏氣，標配Deep Control智能輔助駕駛系統囊括14項科技輔助，舉凡現今乘用車必備的LDW車道偏移警示、BSW盲點偵測、AEB自動輔助緊急煞車，Rexton一樣都沒少。更重要的是，2024新年式Rexton 新增了IACC自主智慧適應型定速巡航與LKA車道維持系統，實現Level 2智能輔助駕駛。
動力系統維持搭載e-XDi 220直列4缸柴油渦輪引擎，最大馬力202ps/3,800rpm，最大扭力則為45kg-m/1,600~2,600rpm，相較於先前版本有些微進化。變速箱為8速手自排變速箱，配電子手煞車，電子式旋鈕加力箱可切換 2H/4H/4L，搭配ARP主動式側翻防止系統、HDC陡坡緩降輔助系統、HAS上坡起步輔助系統以及防滑差速器的輔助，Rexton對於各種崎嶇路況做足了準備。
近三十年，SsangYong在台灣經歷數次代理權移轉，中間還遇上原廠經營權異動，使得品牌與消費者之間的溝通不連貫、出現斷層，品牌聲量也隨之削弱。現任總代理永嘉雙龍汽車自2015年接手代理權後，擴張通路據點、投入賽車運動，並持續引進最新休旅車款，現在還提供多項優惠方案，年底也將參與台北車展，持續積極地接觸潛在消費者，絲毫不受國外原廠任何紛擾，堅毅的態度大概就像Rexton全車使用81.7% HSS高強度鋼材打造一般的強韌吧。