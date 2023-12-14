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跟上市場需求─SsangYong 2024新年式Rexton試駕

▲跟上市場需求─SsangYong 2024新年式Rexton試駕
▲跟上市場需求─SsangYong 2024新年式Rexton試駕

2GameSome - 有車賞

韓系乘用車品牌在台灣人氣越來越高，同為韓系血統的SsangYong也積極地想抓住消費者的目光，總代理永嘉雙龍汽車推出SsangYong Rexton 2024新年式版本，在外觀、內裝及動力上都有微幅調整，同時導入LEVEL 2 智慧駕駛輔助，建議售價更新為189.8萬元。

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SsangYong Rexton定位為品牌旗艦七人座車款，國內採單一車型販售，售價為189.8萬元。
SsangYong Rexton定位為品牌旗艦七人座車款，國內採單一車型販售，售價為189.8萬元。
外觀上，Rexton在2021年小改款時就做出了大幅調整，導上超大型交織點鑽式水箱護罩及全新樣式頭燈及尾燈，增添都會氣息，而新年式變更在於全新流水式前後方向燈，流動式燈光效果更顯科技感，同時變更了鋁圈樣式，與先前販售的車型做出區隔。

交織點鑽式水箱護罩。
交織點鑽式水箱護罩。
全新流水式前後方向燈。
全新流水式前後方向燈。
20吋飛射式鋁圈為2024新年式重點更新之一，高亮面樣式頗為吸睛。
20吋飛射式鋁圈為2024新年式重點更新之一，高亮面樣式頗為吸睛。
內裝則在中控台有明顯變更，中央影音系統升級12.3吋觸控式影音主機，螢幕採懸浮式設計，冷氣出風口則移置螢幕下方，橫式格柵與飾板連貫整個中控台，視覺上更為大氣俐落；影音主機同樣支援連接Apple Car Play與Android Auto，亦能透過此螢幕操作空調系統以及AVM環景攝影系統。另一項有感變更是充電座，因應全球消費型電子產品規格整合，Rexton全車充電座從原有的USB-A介面更改為USB-C，也就是說，從此可以在車內替你的MacBook或Switch充電了。

因應科技潮流，全車配置的4個充電座都更改為USB-C形式 (也稱為Type C)；除此之外，第二排及第三排也配有12V電源。
因應科技潮流，全車配置的4個充電座都更改為USB-C形式 (也稱為Type C)；除此之外，第二排及第三排也配有12V電源。
配備手機無線充電座，這是個專屬於手機的空間，若放置其他物品系統會顯示偵測到異物。
配備手機無線充電座，這是個專屬於手機的空間，若放置其他物品系統會顯示偵測到異物。
電動玻璃天窗為標準配備。
電動玻璃天窗為標準配備。
Rexton身為品牌旗艦七人座車型，安全輔助自然不能漏氣，標配Deep Control智能輔助駕駛系統囊括14項科技輔助，舉凡現今乘用車必備的LDW車道偏移警示、BSW盲點偵測、AEB自動輔助緊急煞車，Rexton一樣都沒少。更重要的是，2024新年式Rexton 新增了IACC自主智慧適應型定速巡航與LKA車道維持系統，實現Level 2智能輔助駕駛。

全車採用NAPPA真皮菱格紋座椅，雙前座頭枕使用SLAB海綿，標榜可有效減少頭部震動。駕駛座可8向電動調整及4向腰靠調整，並配置3組駕駛座記憶與自動往復進出功能。
全車採用NAPPA真皮菱格紋座椅，雙前座頭枕使用SLAB海綿，標榜可有效減少頭部震動。駕駛座可8向電動調整及4向腰靠調整，並配置3組駕駛座記憶與自動往復進出功能。
第二排座椅能4/6分離傾倒，或者也可以連同坐墊翻折，方便第三排乘客入座，或滿足載物需求。
第二排座椅能4/6分離傾倒，或者也可以連同坐墊翻折，方便第三排乘客入座，或滿足載物需求。
第二排座椅具有兩段式加熱功能。
第二排座椅具有兩段式加熱功能。
Rexton的車室配置為5+2的七人座設定，由於第二排座椅無法前後滑移，第三排乘客的腳部空間有固定且有限，不適合鞋碼大於UK8.5號的乘客。第三排座椅可5/5分離傾倒。
Rexton的車室配置為5+2的七人座設定，由於第二排座椅無法前後滑移，第三排乘客的腳部空間有固定且有限，不適合鞋碼大於UK8.5號的乘客。第三排座椅可5/5分離傾倒。
第二排座椅60%傾倒及第三排座椅全部傾倒，車艙容積為1,477L。第二排及第三排座椅全部傾倒後，能獲得1,806L的車艙空間。
第二排座椅60%傾倒及第三排座椅全部傾倒，車艙容積為1,477L。第二排及第三排座椅全部傾倒後，能獲得1,806L的車艙空間。
第三排有配置出風口，並且可以四段調整風量，不過僅配置在右側；左側則是固定物品用的彈力繩。
第三排有配置出風口，並且可以四段調整風量，不過僅配置在右側；左側則是固定物品用的彈力繩。
動力系統維持搭載e-XDi 220直列4缸柴油渦輪引擎，最大馬力202ps/3,800rpm，最大扭力則為45kg-m/1,600~2,600rpm，相較於先前版本有些微進化。變速箱為8速手自排變速箱，配電子手煞車，電子式旋鈕加力箱可切換 2H/4H/4L，搭配ARP主動式側翻防止系統、HDC陡坡緩降輔助系統、HAS上坡起步輔助系統以及防滑差速器的輔助，Rexton對於各種崎嶇路況做足了準備。

Rexton有3噸重的拖曳能力。
Rexton有3噸重的拖曳能力。
近三十年，SsangYong在台灣經歷數次代理權移轉，中間還遇上原廠經營權異動，使得品牌與消費者之間的溝通不連貫、出現斷層，品牌聲量也隨之削弱。現任總代理永嘉雙龍汽車自2015年接手代理權後，擴張通路據點、投入賽車運動，並持續引進最新休旅車款，現在還提供多項優惠方案，年底也將參與台北車展，持續積極地接觸潛在消費者，絲毫不受國外原廠任何紛擾，堅毅的態度大概就像Rexton全車使用81.7% HSS高強度鋼材打造一般的強韌吧。

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