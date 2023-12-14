博客來2023年度調查！4成民眾每天看書　閱讀碎片化：多本同時看

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調查顯示，平均一個月讀完一本書為主流佔多數，4成會在一週內讀完一本，同時觀察到多書同時交叉閱讀，是現今常見的型態，隨心情、時間、場合轉換。近兩年平均看了11-15本書，疫情復工，旅遊重啟，待在家的時間變少，是閱讀量受到影響的因素。
博客來同時發現，將近7成的人還是習慣看實體書，其中有4成的人每個月願意花500元買書，其次則是跟圖書館借閱。逾5成受訪者表示買書最主要的原因是看到有興趣的書以及有實務需求。
🟡在「分齡閱讀榜」近一步的分析不同年齡世代的閱讀喜好：
📍10世代到30世代(10~29歲)：閱讀榜中都可以看到「多益」與語言學習相關的書籍身影。
📍30世代(30~39歲)：投資、商管書則明顯增加。
📍40世代(40~49歲)：高育兒需求，在購買商業理財和心理勵志書籍的同時，也會選擇童書和青少年文學。。
📍50到60世代(50~69歲)：更關注人文社會和醫療保健主題。
調查發現7成受訪者還是喜歡在家看書，13.2%人沒有固定閱讀地點，還有6.3%以及4.8%選擇搭乘大眾交通工具及到圖書館閱讀。
另外，沒有特別固定的閱讀時間占比高達41%，是數位時代的標準樣態，利用睡前、午休時間短暫沉浸在書籍中各有25%，反映出現代人在忙碌生活中對閱讀的堅持，零碎時間就是現代人的「黃金閱讀時間」。