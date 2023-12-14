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博客來2023年度調查！4成民眾每天看書　閱讀碎片化：多本同時看

▲博客來2023年閱讀報告出爐，調查發現4成民眾每天都會看書，但每天看不到半小時，喜歡多本書同時期閱讀，顯示閱讀行為的碎片化。（圖／官方提供）
▲博客來2023年閱讀報告出爐，調查發現4成民眾每天都會看書，但每天看不到半小時，喜歡多本書同時期閱讀，顯示閱讀行為的碎片化。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

博客來今（14）日公布2023年「全民閱讀大調查」，有超過4000名19歲到60歲會員接受調查，從不同的角度了解閱讀行為偏好。調查發現多項閱讀趨勢，包含：超過4成每天都會看書，但每天看不到半小時，約一個月看完一本書，會多本同時期閱讀，顯示閱讀行為的碎片化，此外，將近7成的人還是習慣買實體書。

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根據博客來全民閱讀大調查的統計資料發現，超過4成的受訪者每天都會看書，一週內有看書的比例也有35.3%；其中21至30分鐘的短時閱讀最為常見，反映閱讀行為的碎片化趨勢。

調查顯示，平均一個月讀完一本書為主流佔多數，4成會在一週內讀完一本，同時觀察到多書同時交叉閱讀，是現今常見的型態，隨心情、時間、場合轉換。近兩年平均看了11-15本書，疫情復工，旅遊重啟，待在家的時間變少，是閱讀量受到影響的因素。

▲博客來2023年閱讀報告出爐。（圖／官方提供）
▲博客來閱讀報告顯示，大約4成民眾會在一週內讀完一本書，期間會多書同時交叉閱讀。（圖／官方提供）
博客來同時發現，將近7成的人還是習慣看實體書，其中有4成的人每個月願意花500元買書，其次則是跟圖書館借閱。逾5成受訪者表示買書最主要的原因是看到有興趣的書以及有實務需求。

🟡在「分齡閱讀榜」近一步的分析不同年齡世代的閱讀喜好：

📍10世代到30世代(10~29歲)：閱讀榜中都可以看到「多益」與語言學習相關的書籍身影。

📍30世代(30~39歲)：投資、商管書則明顯增加。

📍40世代(40~49歲)：高育兒需求，在購買商業理財和心理勵志書籍的同時，也會選擇童書和青少年文學。。

📍50到60世代(50~69歲)：更關注人文社會和醫療保健主題。

▲博客來2023年閱讀報告出爐。（圖／官方提供）
▲不同年齡層，選書的方向也不相同。（圖／官方提供）
調查發現7成受訪者還是喜歡在家看書，13.2%人沒有固定閱讀地點，還有6.3%以及4.8%選擇搭乘大眾交通工具及到圖書館閱讀。

另外，沒有特別固定的閱讀時間占比高達41%，是數位時代的標準樣態，利用睡前、午休時間短暫沉浸在書籍中各有25%，反映出現代人在忙碌生活中對閱讀的堅持，零碎時間就是現代人的「黃金閱讀時間」。

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