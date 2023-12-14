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「RUSH BALL」登台灣開唱！Saucy Dog許願騎機車！高喊：芭比Q了

▲「RUSH BALL」大型音樂祭登台，[Alexandros]、Creepy Nuts、go!go!vanillas、Saucy Dog接力上場表演。（圖／好玩國際文化）
▲「RUSH BALL」大型音樂祭登台，[Alexandros]、Creepy Nuts、go!go!vanillas、Saucy Dog接力上場表演。（圖／好玩國際文化）

記者陳雅蘭／台北報導

日本關西地區人氣大型音樂祭「RUSH BALL」13日、14日一連兩天在台中、台北登場，表演者[Alexandros]、Creepy Nuts、go!go!vanillas、Saucy Dog今（14）日上台開唱前受訪，對於連兩天表演的感想，都表示強烈感受到台灣歌迷的熱情，非常開心能在台灣演出，希望有機會可常來台灣與大家見面。

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「RUSH BALL」2018年曾經來台舉辦，睽違5年再度登台。今年也適逢RUSH BALL的25週年，帶著全新主題「on the ROAD」，以「RUSH BALL in 台湾 on the ROAD ~RUSH BALL 25years Goes On!~」為名，13日在台中Legacy表演、14日於台北Zepp New Taipei登場，一連兩天和樂迷同歡。

▲Saucy Dog對於台灣街上有很多機車行感到新奇。（圖／好玩國際文化）
▲Saucy Dog對於台灣街上有很多機車行感到新奇。（圖／好玩國際文化）
Saucy Dog由石原慎也、秋澤和貴、せとゆいか組成，他們是第一次到海外演出，主唱石原慎也表示這次來台一切都非常新鮮，發現街道上機車行跟便利商店很多，因為本身有機車駕照，所以曾想過來台灣嘗試騎機車，可惜這趟沒有機會，下次來台一定要試試看。除此之外，對於台灣隨處可見的遊樂場、夾娃娃機，他們也覺得非常特別。

Saucy Dog為了歌迷努力學中文，在演出中說了「大家好」、「真的開心」、「你們喜歡Saucy Dog嗎？」、「我們也喜歡你們」等，除了打招呼外，也學了「芭比Q了」逗樂全場。

▲go!go!vanillas有趁空檔去九份觀光。（圖／好玩國際文化）
▲go!go!vanillas有趁空檔去九份觀光。（圖／好玩國際文化）
go!go!vanillas由牧達彌、長谷川敬祐、柳澤進太郎、JETT SEIYA組成，這趟是他們第二次來台灣參與RUSH BALL的活動，走到哪都有歌迷跟隨，第一天到台灣有先去九份觀光，也吃了很多美食。

他們這次跟其他3組團體一起來，還去了台中表演，認為有點像是和同學旅遊的感覺，感到非常開心。go!go!vanillas當然也學了中文，在演出中講了「準備好了嗎？」、「High到最後」等，整個演出氣氛相當歡樂。

▲Creepy Nuts自信滿滿，自稱是饒舌界第一團體。（圖／好玩國際文化）
▲Creepy Nuts自信滿滿，自稱是饒舌界第一團體。（圖／好玩國際文化）
Creepy Nuts由「R-指定」、「DJ松永」組成，他們一上台就以中文表示：「一起唱吧！一起跳吧！」而「R-指定」也介紹團體表示：「我是日本饒舌界的第一，他（指向DJ松永）是世界第一的DJ！」說完全場熱烈歡呼，歌迷則大喊「帥！」給予暪暪支持。

受訪時，媒體恭喜「R-指定」當爸爸，「R-指定」笑說還沒當爸爸的真實感，因為小孩太小不會講話，也還沒叫過爸爸，所以有點不敢置信自己已經是位父親，但他很期待小孩叫爸爸的那一刻。

[Alexandros]由川上洋平、磯部寛之、白井真輝、リアド偉武組成，兩天都是壓軸演出，他們表示非常喜歡台灣，也跟歌迷約定一定會再來。而睽違很久沒來台灣，[Alexandros]提到最心心念念的就是麵線，每次來都一定要吃的就是麵線。

▲[Alexandros]最愛吃台灣麵線。（圖／好玩國際文化）
▲[Alexandros]最愛吃台灣麵線。（圖／好玩國際文化）

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