「RUSH BALL」登台灣開唱！Saucy Dog許願騎機車！高喊：芭比Q了

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Saucy Dog由石原慎也、秋澤和貴、せとゆいか組成，他們是第一次到海外演出，主唱石原慎也表示這次來台一切都非常新鮮，發現街道上機車行跟便利商店很多，因為本身有機車駕照，所以曾想過來台灣嘗試騎機車，可惜這趟沒有機會，下次來台一定要試試看。除此之外，對於台灣隨處可見的遊樂場、夾娃娃機，他們也覺得非常特別。
Saucy Dog為了歌迷努力學中文，在演出中說了「大家好」、「真的開心」、「你們喜歡Saucy Dog嗎？」、「我們也喜歡你們」等，除了打招呼外，也學了「芭比Q了」逗樂全場。
go!go!vanillas由牧達彌、長谷川敬祐、柳澤進太郎、JETT SEIYA組成，這趟是他們第二次來台灣參與RUSH BALL的活動，走到哪都有歌迷跟隨，第一天到台灣有先去九份觀光，也吃了很多美食。
他們這次跟其他3組團體一起來，還去了台中表演，認為有點像是和同學旅遊的感覺，感到非常開心。go!go!vanillas當然也學了中文，在演出中講了「準備好了嗎？」、「High到最後」等，整個演出氣氛相當歡樂。
Creepy Nuts由「R-指定」、「DJ松永」組成，他們一上台就以中文表示：「一起唱吧！一起跳吧！」而「R-指定」也介紹團體表示：「我是日本饒舌界的第一，他（指向DJ松永）是世界第一的DJ！」說完全場熱烈歡呼，歌迷則大喊「帥！」給予暪暪支持。
受訪時，媒體恭喜「R-指定」當爸爸，「R-指定」笑說還沒當爸爸的真實感，因為小孩太小不會講話，也還沒叫過爸爸，所以有點不敢置信自己已經是位父親，但他很期待小孩叫爸爸的那一刻。
[Alexandros]由川上洋平、磯部寛之、白井真輝、リアド偉武組成，兩天都是壓軸演出，他們表示非常喜歡台灣，也跟歌迷約定一定會再來。而睽違很久沒來台灣，[Alexandros]提到最心心念念的就是麵線，每次來都一定要吃的就是麵線。