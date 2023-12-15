陳海茵驚見主「播」不唸「ㄅㄛ」：跟所學不一樣 陪女兒寫字愣住
前美女主播陳海茵2020年宣布離開待了20年的主播台，與設計師老公禹連泉結婚20年，育有一女「喜羊羊」，近日她分享陪女兒寫作業時，意外發現主「播」發音不唸「ㄅㄛ」，而是讀四聲，直呼：「跟我小時候學的不一樣...」
記者楊穎軒／綜合報導
陳海茵昨（14）日在臉書發文，透露看女兒羊羊的作業，「主播不唸『煮剝』竟唸ㄅㄛˋ...跟我小時候學的不一樣...我以為是『播種』才唸四聲」，笑說如果以前在報新聞照著唸四聲，可能會被認為主播吃螺絲，坦言其實還有好多字都不是習慣的口語發音。
提到最近的刪文言文的課綱爭議，陳海茵發表看法，坦承小時候也覺得古文沒用，但是背著背著也能理解古人的「為賦新詞強說愁」，甚至當年大學聯考靠著國文滿分才勉強有學校唸，「讀懂一首詩對於暸解歷史文化有所幫助，在寫作文的時候也能增加書寫能力，讀熟文言文的語言邏輯，對思考和學習能力應該也有一定的提升～」
貼文一出，前主播蕭彤雯大笑：「其實『主ㄅㄛˋ』已經很久了！我女兒小學時就唸ㄅㄛˋ了...她當時還糾正我（她明年要18歲啦）！」郭岱軒也提醒：「還要記得 『炸』雞排是二聲的炸，高『麗』菜，是二聲的麗，字音跟你想的不一樣！」網友留言：「真的搞不懂教育部在幹嘛，讀音改來改去，造成我們的困擾」、「不懂音調改的四不像到底有何意義，不是很口語，唸起來也不是很順」！
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