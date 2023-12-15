飛香港單程僅600元起！HK Express今起開賣 北中南3地出發都優惠
HK Express 香港快運推出早鳥優惠，從台北、台中、高雄飛往香港的單程未稅票價僅需新台幣600元起，首次預訂還可享最高75折的20公斤託運行李優惠。優惠日期為今（15）日起至2023年12月17日，可預訂出發日期為2024年1月1日～2024年7月11日。另外，酷航也有針對25個航點推出促銷機票，優惠即日起至12月18日。
記者葉盛耀/綜合報導
此次HK Express 香港快運直接促銷明年春夏季的檔期，包含從台北、台中、高雄出發，都同樣享優惠，單程未稅價僅新台幣600元，優惠日期為今（15）日起至2023年12月17日的23:59，可預訂出發日期為2024年1月1日～2024年7月11日。時間帶屬於早去晚回，對於台灣旅客來說相當方便。
酷航也有針對飛往新加坡 、首爾、峇里島及其他超過 25 個目的地的機票推出特價，最低為台北飛新加坡單程含稅價2,688 起、台北飛首爾單程含稅價2788元起、台北飛東京為單程含稅價3188元起。優惠活動即日起至12月18日的23:59，可預訂的出發日期為2024年04月～10月。（部分日期除外）