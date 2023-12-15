台南跨年每年韓星必備！金世正確定會來 VERIVERY愛台灣當廚房走
「台南好Young耶誕跨年系列活動」每年都會請到各國藝人來台與台灣歌手、粉絲共襄盛舉，繼日前宣布卡莉怪妞確定助陣跨年演唱會後，今（15）日官方再公布2組韓星出席，就是今年10月才來台開唱的金世正，以及近年把台灣當廚房走的帥氣男團VERIVERY。
記者陳雅蘭／綜合報導
台南跨年活動今公布31日完整卡司名單，包含：金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA、呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光等。
台南市長幾乎每年都會請到韓星助陣「台南好Young耶誕跨年系列活動」，繼(G)I-DLE、ASTRO、「少女時代」孝淵、FRUITS ZIPPER、AKIRA後，今年再度請到韓國藝人金世正跟VERIVERY，以及日本歌手卡莉怪妞等。
其實VERIVERY近年來台頻繁，今年2月、7月都曾來台舉辦粉絲見面會與簽售會，今年12月是他們2023年三度訪台，創下愛來台灣的韓星紀錄。
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