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最美聖誕女郎高雄追星MAMAMOO+！歌迷愛上頌樂、玟星理由「可愛」

▲MAMAMOO+頌樂、玟星在高雄開唱，歌迷精心打扮成聖誕女郎追星。（圖／頌樂IG）
▲MAMAMOO+頌樂、玟星在高雄開唱，歌迷精心打扮成聖誕女郎追星。（圖／頌樂IG）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓女團MAMAMOO+今（16）日晚間6點在「高雄流行音樂中心-海音館」舉辦演唱會，4000張門票全數售罄，頌樂、玟星人氣可見一斑。有許多台北粉絲特地南下當天來回追星，更為了配合官方dress code紅色主題，扮成聖誕女郎、聖誕老公公參加演唱會，提早慶祝聖誕節，場面熱絡。

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▲MAMAMOO+高雄演唱會的dress code是紅色。（圖／MAMAMOO臉書）
▲MAMAMOO+高雄演唱會的dress code是紅色。（圖／MAMAMOO臉書）
MAMAMOO+官方臉書於11日公布高雄演唱會的官方顏色為紅色，今前來參加演出的歌迷十分配合，場外放眼望去一片紅海，有的人也應景將到來的聖誕節，戴上聖誕帽扮成聖誕女郎、聖誕老公公響應活動，還有許多男性配合女友穿搭，意外變成情侶裝，亦十分吸睛。

一對閨密接受訪問，透露是去年愛上MAMAMOO，因此成為「團飯」，4位成員頌樂、玟星、輝人、華莎都喜歡，所以MAMAMOO+今年來台4次她都有到場；另一位歌迷非常特別，她是在今年一月看了MAMAMOO於林口的演出後成為粉絲，記者詢問：「沒有喜歡MAMAMOO卻買票去看了演唱會？看完才愛上？」歌迷開心表示：「對！因為我是在看了孝琳的演唱會後，很喜歡演唱會的現場魅力！然後我原本是MAMAMOO的音飯啦。」2位好姊妹也承諾時間允許的話，31日跨年夜一定會到「2024臺北最High新年城」支持另一位成員華莎的台北演出

▲MAMAMOO+高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼粉絲盛裝打扮變成聖誕老人、聖誕女郎參加MAMAMOO+的高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲MAMAMOO+高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲MAMAMOO+高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
為了喝止黃牛猖獗，文化部6月修正《文化創意產業發展法》，鼓勵流行音樂現場演出實施票券實名制，MAMAMOO+粉絲都非常支持此做法，「不然黃牛一直炒價！」歌迷也認為實施實名制後，搶票非常順利；也有粉絲透露動員3、4位朋友幫搶今晚的演出，開心順利得到入場券。

MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人、華莎4人組成，但團體活動只到今年12月底；雖然近期已少見4人合體亮相，但不管是團體還是SOLO演出，她們走到哪總有大批粉絲跟隨；其中由頌樂、玟星組成的小分隊MAMAMOO+，今年7月10月都曾來台參加活動、舉辦演唱會，來了2次來上癮，竟再宣布要唱進高雄流行音樂中心，4000張門票全數賣光，2023年訪台4趟高人氣依舊。

▲MAMAMOO+高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲頌樂、玟星一年來台4次人氣不減，4000張高雄演唱會門票賣光光。（圖／記者陳雅蘭攝）
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