▲宏佳騰 25 週年帶動銷量成長 200% STR 300 再奪黃牌級距銷量冠軍

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STR 250特仕版
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優惠車款
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STR 300 特仕版
|*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）
3D-350R
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*現金購車現折$10,000元
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MY 150車系
|優惠方案三選一
*現金購車現折$4,000元
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*無卡分期享最高24期分期0利率
New CO-IN Keyless版
|優惠方案三選一
*現金購車現折$7,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
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New CO-IN入門版
|優惠方案二選一
*現金/信貸購車現折$3,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
Dory 125 ABS
|贈全車延長保固一年，再送雙重精品組「潮流風鏡＋造型保桿」
Gather 125
|優惠方案二選一
*現金購車現折$8,000元
*無卡分期專案享最高36期分期0利率
優惠車款
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Ai-1 Ultra Belt TCS
特仕版
|*現金購車現折$3,000元
*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）
優惠車款
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Ai-1 Ultra Belt 標準版
|*購車現折$10,000元*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）
Ai-1 Ultra ABS
|*購車現折$8,000元
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$5,000元，工資另計）
Ai-1 Sport
|*購車現折$9,000元
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）
Ai-1 Sport+
|*購車現折$10,000元
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）
Ai-1 More
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Ai-2 Gather
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*購車即贈品牌風格安全帽、鋁合金輕量化前置物籃（總價值近$3,000元，工資另計）
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|*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元
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優惠車款
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|燃油機車優惠車款
3D-350R
|購車即補助$20,000元
STR 300 特仕版
|購車即補助$5,000元，再送雙重限量禮「1:10 STR 模型車+大通雙鏡頭行車紀錄器組」
New CO-IN 入門版
|購車即補助$8,000元
Dory 125 碟煞版
|購車即補助$7,000元
Gather 125
|購車即補助$13,000元
|智慧電車優惠車款
Ai-1 Ultra Belt 一般版
|購車即補助$15,000元
Ai-1 Ultra ABS
|購車即補助$11,000元
Ai-2 Gather/+
|Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元