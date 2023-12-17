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宏佳騰 25 週年帶動銷量成長 200% STR 300 再奪黃牌級距銷量冠軍

▲宏佳騰 25 週年帶動銷量成長 200% STR 300 再奪黃牌級距銷量冠軍
▲宏佳騰 25 週年帶動銷量成長 200% STR 300 再奪黃牌級距銷量冠軍

2GameSome - 有車賞

宏佳騰秉持「創新」的品牌理念，憑藉25年車廠淬鍊技藝持續開發多元產品，滿足消費者對於性能和品質的極致追求。今年度截至11月底，燃油機車累積銷售台數超過2,250台，相較去年同期取得200%的突破性成長，可見宏佳騰深受市場肯定，也彰顯了品牌在二輪界中的領先地位。其中，宏佳騰25週年全新推出白牌絕對力量STR 250，甫上市便以24ps同級最強動力引發熱烈迴響，成績亮眼，連同帶動身兼白牌靈活及黃牌路權雙優勢的熱銷車款STR 300銷售成長，不只在全車系銷售佔比60%，更是再度奪得當月黃牌級距單車款銷量冠軍，榮登跨界霸主之位。

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宏佳騰機車表現出色，智慧電車也持續穩步成長，為了回饋消費者支持且正值政府補助即將結束，宏佳騰祭出25週年年終特惠方案，預購STR 250特仕版現折$2,000元、入手STR 300 特仕版即贈總價值超過萬元的限量好禮、多款宏佳騰機車享最大$10,000元購車折扣、宏佳騰智慧電車全車系享多重優惠，而政府汰舊換新補助以及老車主感恩回饋方案進入最後倒數，凡符合資格之宏佳騰機車/智慧電車老車主，購車搭配政府補助，最高可省$44,800元。

優惠車款

內容

STR 250特仕版

*預購即折$2,000元

優惠車款

內容

STR 300 特仕版

*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）

3D-350R

優惠方案二選一

*現金購車現折$10,000元

*無卡分期享最高48期分期0利率

MY 150車系

優惠方案三選一

*現金購車現折$4,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*無卡分期享最高24期分期0利率

New CO-IN Keyless版

優惠方案三選一

*現金購車現折$7,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*無卡分期享最高36期分期0利率

New CO-IN入門版

優惠方案二選一

*現金/信貸購車現折$3,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

Dory 125 ABS

贈全車延長保固一年，再送雙重精品組「潮流風鏡＋造型保桿」

Gather 125

優惠方案二選一

*現金購車現折$8,000元

*無卡分期專案享最高36期分期0利率

優惠車款

內容

Ai-1 Ultra Belt TCS

特仕版

*現金購車現折$3,000元

*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）

優惠車款

內容

Ai-1 Ultra Belt 標準版

*購車現折$10,000元*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）

Ai-1 Ultra ABS

*購車現折$8,000元

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$5,000元，工資另計）

Ai-1 Sport

*購車現折$9,000元

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-1 Sport+

*購車現折$10,000元

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-1 More

*購車現折$3,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-2 Gather

*購車現折$9,000元

*購車即贈品牌風格安全帽、鋁合金輕量化前置物籃（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-3 More

*購車現折$6,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-４ Ever

*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元

*購車即贈Ai-4 Ever專用鋁合金輕量化前置物籃（總價值超過$1,500元，工資另計）

優惠車款

內容

燃油機車優惠車款

3D-350R

購車即補助$20,000元

STR 300 特仕版

購車即補助$5,000元，再送雙重限量禮「1:10 STR 模型車+大通雙鏡頭行車紀錄器組」

New CO-IN 入門版

購車即補助$8,000元

Dory 125 碟煞版

購車即補助$7,000元

Gather 125

購車即補助$13,000元

智慧電車優惠車款

Ai-1 Ultra Belt 一般版

購車即補助$15,000元

Ai-1 Ultra ABS

購車即補助$11,000元

Ai-2 Gather/+

Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元

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