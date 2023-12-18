倒數26天最新戰報／藍白砲火猛　賴清德反嗆：台南市長任內最清廉

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國民黨、民眾黨猛攻台南市光電弊案，賴清德與蕭美琴昨在台南合體，賴說，這次看到藍白陣營來到台南，砲火都攻擊台南，不停抹黑，對台南市民相當不公平，在野黨攻擊民進黨的清廉，但大家都知道他在公事上公正嚴明，有問題該移送就移送，三組候選人都同樣當過市長，可以比較三位市長任內誰的清廉度最高，誰的弊案最少，他絕對經得起考驗。
賴清德接受《數字台灣》專訪昨晚播出，對於在野黨稱「票投民進黨，學生上戰場」，或是支持賴清德就是支持戰爭，賴清德反駁這些通通不是事實，他強調自己若當選總統，兩岸發生戰爭的風險最低，路線最正確也是國際採行的做法，並允諾「會把2300萬人民的生命放在心上，一定會保護他們的安全」。
【國民黨】
侯友宜台中競選總部昨成立，團隊打出「穿短褲撩落去，勇腳站出來」訴求，所有選將穿短褲上場，侯友宜還透露一早出門就流鼻水，笑稱果真是「愛水不驚流鼻水」，水代表3號，尤其掃街時受到民眾熱情支持，內心暖烘烘一點都不冷。談到賴清德反對重啟服貿，侯友宜說，雞蛋不能放在同一個籃子裡，尤其旁邊最大的籃子也要放雞蛋，貿易沒有在選邊站的，兩岸的經濟貿易不可能斷，所以賴清德不會講就不要講，更不要為了選舉，老是打模糊戰。
侯友宜昨晚也到屏東造勢，他表示，未來一定讓兩岸和平穩定，並成立一個經濟內閣，更要全力來拚每年觀光客破1800萬人的目標，讓屏東未來的觀光客，就像今天的造勢現場滿滿滿。
【柯文哲】
柯文哲昨到桃園造勢，他呼籲支持者展開以每天花5分鐘與長輩講話、1週至少落實5天的「五五計畫」，告訴長輩社會的真實情況，讓長輩支持柯文哲。不過柯文哲前晚在台南造勢，現場喊出5萬人，遭質疑膨風10倍，到台中沙鹿夜市，也被質疑故意「巧遇」國民黨立委候選人顏寬恒。柯文哲妻子陳佩琪昨回應，台南造勢大會就是一個選舉造勢活動，是否如外界批評，民眾黨部會自己檢討，柯文哲常提到，如果外界有批評，一定會回去檢討。
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